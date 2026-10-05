Ρωσία: Μυστήριο με τον θάνατο της 28χρονης - Δεν επιβεβαιώνεται ότι είναι από πανώλη

Snapshot Μια 28χρονη γυναίκα στη Ρωσία, που εργαζόταν σε ερευνητικό κέντρο για την πανώλη, πέθανε μετά από συμπτώματα πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας.

Οι ρωσικές αρχές επέβαλαν καραντίνα και παρακολουθούν σχεδόν 200 άτομα που ήρθαν σε επαφή με την ασθενή, χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα ή θετικά τεστ.

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί την κατάσταση και αξιολογεί τις επιλογές του, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η διάγνωση πανώλης.

Η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας δήλωσε ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή και δεν εντοπίστηκαν μικροοργανισμοί συνδεδεμένοι με την εργασία της.

Η πανώλη είναι βακτηριακή νόσος που μπορεί να θεραπευτεί με αντιβιοτικά, σύμφωνα με τα CDC. Snapshot powered by AI

Προληπτικά μέτρα έλαβαν οι ρωσικές υγειονομικές αρχές, μετά τον θάνατο μιας γυναίκας που εργαζόταν σε ερευνητικό κέντρο για την καταπολέμηση της πανώλης, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσουν ότι η ίδια είχε προσβληθεί από τη νόσο.

Όπως δήλωσε στο Axios αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί τις αναφορές για το ύποπτο κρούσμα πανώλης και τα σχετικά μέτρα καραντίνας στη Ρωσία. Η κυβέρνηση Τραμπ «είναι ενήμερη, παρακολουθεί την έξαρση και αξιολογεί τις επιλογές της», δήλωσε ο κυβερνητικός αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 25 Σεπτεμβρίου, η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα, η οποία εργαζόταν σε ερευνητικό ινστιτούτο για την πανώλη στην περιοχή Ιρκούτσκ της Ρωσίας, έσπασε έναν δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το παθογόνο της πνευμονικής πανώλης, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Η Σιπίλοβα εισήχθη στο νοσοκομείο στις 29 Σεπτεμβρίου με συμπτώματα σοβαρής πνευμονίας και κατέληξε τη νύχτα μεταξύ 1ης και 2ας Οκτωβρίου.

Μετά τον θάνατό της, οι αρχές επέβαλαν καραντίνα σε διάφορες υγειονομικές μονάδες της περιοχής και έθεσαν υπό ιατρική παρακολούθηση σχεδόν 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή μαζί της.

Ο κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, Ιγκόρ Κομπζέφ, δήλωσε ότι τα άτομα που παρακολουθούνταν δεν παρουσίαζαν συμπτώματα ασθένειας και τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους ήταν αρνητικά.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης άφησαν να εννοηθεί ότι η Σιπίλοβα ενδέχεται να είχε προσβληθεί από πνευμονική πανώλη, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν τη διάγνωση.

Η ρωσική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανέφερε ότι η Σιπίλοβα έπασχε από «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και ότι περαιτέρω εξετάσεις δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να συνδέονται με την εργασία της. Η υπηρεσία δήλωσε ότι η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή παραμένει σταθερή.

Η πανώλη είναι μια βακτηριακή νόσος που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, αλλά θεραπεύεται με αντιβιοτικά εφόσον αντιμετωπιστεί εγκαίρως, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

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