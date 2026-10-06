SLASH Ft. Myles Kennedy & The Conspirators στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

O Slash, ο περίφημος κιθαρίστας των Guns N' Roses έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα για ένα μοναδικό live στις 18 Ιουλίου 2027, μαζί με τους Myles Kennedy & The Conspirators!

Έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών! Είναι μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες φιγούρες της ροκ αλλά και της ποπ κουλτούρας.

Με τους Guns N’ Roses κατέκτησε τον πλανήτη, πουλώντας πάνω από 100.000.000 δίσκους! Το χαρακτηριστικό του παίξιμο βρίσκεται πίσω από μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs και solos όλων των εποχών: “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City”, “November Rain” και πολλά ακόμα.

Παράλληλα με Guns N’ Roses , ο Slash δημιούργησε το supergroup Slash's Snakepit το 1994. Μετά την κλιμάκωση της έντασης με τον Axl Rose, αποχώρησε από τους Guns N' Roses. Το 2002, συνίδρυσε το supergroup Velvet Revolver μαζί με τον τραγουδιστή Scott Weiland, σχήμα που τον επανέφερε στο προσκήνιο της mainstream μουσικής σκηνής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000.

Ο Slash έχει κυκλοφορήσει δύο σόλο άλμπουμ, ενώ από το 2012 συνεργάζεται σταθερά με τους Myles Kennedy and the Conspirators, με τους οποίους έχουν τέσσερα άλμπουμ. Το 2027 θα κυκλοφορήσει ο νέος δίσκος τους.

O Myles Kennedy έχει γράψει την δική του σημαντική πορεία, κυρίως ως τραγουδιστής και κιθαρίστας των Alter Bridge (όπου συνεργάζεται με μέλη των Creed), ενός από τα πιο επιτυχημένα αμερικάνικα ροκ συγκροτήματα των τελευταίων 20 ετών.

Το 2012, o Slash εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος των Guns N' Roses ενώ το 2016 επέστρεψε και επίσημα στο συγκρότημα για τις εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδείες τους ανά τον πλανήτη.

Στη συναυλία του στον Λυκαβηττό, ο Slash θα παίξει υλικό από ολόκληρη την καριέρα του και, φυσικά, θα παίξει και τραγούδια των Guns N' Roses.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

55€, 58€, 60€

ΑΜΕΑ: 47€

Artist Presale: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 10:00

EJEKT Members Presale: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 10:00

Spotify Presale: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 12:00

Γενική Προπώληση: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 10:00

Η προπώληση εισιτηρίων γίνεται από τo www.more.com, τα καταστήματα Public και το υπόλοιπό δίκτυο του More.

Εισιτήρια για ΑμεΑ

Για πληροφορίες και κρατήσεις εισιτηρίων για ΑμεΑ, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με email στο ttickets@detoxevents.gr ή τηλεφωνικά στο 210 9636489, Δευτέρα με Παρασκευή: 10:00 – 17:00.

Πληροφορίες: www.detoxevents.gr ή στο 2109636489