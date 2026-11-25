Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Ελεύθερος Τύπος: Μέσος μισθός 1.800 ευρώ το 2030
Η Καθημερινή: Χριστούγεννα με χιλιάδες ελλείψεις καθηγητών στα σχολεία
POLITICAL: Σειρήνες πολέμου στην Ευρώπη
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 24 Νοεμβρίου.
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