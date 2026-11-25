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Μια προσεκτικά υπολογισμένη γραμμή άμυνας επιλέγει να ακολουθήσει το Μέγαρο Μαξίμου στην υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, καθώς οι αποκαλύψεις και τα δημοσιεύματα για επιχειρηματικές δραστηριότητες συγγενικών προσώπων κυβερνητικών στελεχών προκαλούν νέα πολιτική συζήτηση γύρω από τις απευθείας αναθέσεις και τις σχέσεις με το Δημόσιο. Η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον ΣΚΑΪ δεν ήταν μια απλή απάντηση σε δημοσιογραφικό ερώτημα. Ήταν μια τοποθέτηση που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση θέλει να διαχειριστεί την υπόθεση, αποφεύγοντας να αναλάβει συλλογικά την ευθύνη για δραστηριότητες συγγενικών προσώπων.

«Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να μιλάει για συγγενείς υπουργών», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος επέμεινε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, εφόσον δεν υφίσταται επαγγελματική σύνδεση. Παράλληλα, παρέπεμψε την αξιολόγηση του Λιάκου στις προσωπικές του απόψεις, στην πορεία του, στα πεπραγμένα του και στη συμπεριφορά του στο υπουργείο.

Η διατύπωση έχει τη δική της πολιτική σημασία. Το Μαξίμου δεν επιλέγει να σηκώσει στους ώμους του ολόκληρη την υπόθεση, ούτε όμως προχωρά σε δημόσια αποδοκιμασία του υφυπουργού. Του παρέχει πολιτικό επιχείρημα απέναντι στην κριτική περί οικογενειακής ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα χαράζει μια διαχωριστική γραμμή: Ο καθένας κρίνεται για τις δικές του πράξεις και όχι αυτομάτως για τις επαγγελματικές επιλογές των συγγενών του.

Η αντεπίθεση και το μέτωπο με τον Τσίπρα

Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα της αντιπαράθεσης, ανοίγοντας ένα δεύτερο μέτωπο με αφορμή την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η Πειραιώς επανήλθε με νέα ανακοίνωση, ζητώντας διευκρινίσεις για τη δεύτερη εταιρεία στην οποία, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, ο Χατζηγιαννάκης παραμένει μέτοχος και θέτοντας το ερώτημα εάν αυτή έχει συνάψει ή εξακολουθεί να διεκδικεί συμβάσεις με το Δημόσιο.

Η αντιπαράθεση αφορά δημοσιεύματα για συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ μεταξύ φορέων του Δημοσίου και δικηγορικών εταιρειών που συνδέονται με την οικογένεια Χατζηγιαννάκη. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι από το 2014 δεν είναι εταίρος στη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του και ότι δεν ήταν μέτοχος κατά την περίοδο 2019-2023, όταν διετέλεσε βουλευτής. Έκανε, μάλιστα, λόγο για οργανωμένη επιχείρηση προσωπικής και επαγγελματικής συκοφάντησής του.

Η ΝΔ, ωστόσο, επιμένει ότι η απάντησή του δεν καλύπτει όλα τα ερωτήματα και μεταφέρει την πολιτική πίεση προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας την ΕΛ.ΑΣ. για επιλεκτική ευαισθησία απέναντι στις απευθείας αναθέσεις και στην οικογενειακή ευθύνη.

Πρόκειται για μια προσπάθεια συμψηφισμού σε πολιτικό επίπεδο, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να μην παραμείνει εγκλωβισμένη σε μια συζήτηση που αφορά αποκλειστικά δικά της στελέχη και συγγενικά τους πρόσωπα. Το ερώτημα, βεβαίως, είναι εάν η ανάδειξη μιας υπόθεσης που αφορά την αντιπολίτευση απαντά αυτομάτως στα ερωτήματα που έχουν τεθεί για την κυβερνητική πλευρά. Η πολιτική αντιπαράθεση μπορεί να μεταφερθεί από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, οι αρχικές απορίες όμως δεν εξαφανίζονται.

Το Υπουργικό της Τετάρτης και τα νέα καμπανάκια

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 10 το πρωί, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ατζέντα περιλαμβάνει έξι θέματα, με αιχμή τον προϋπολογισμό του 2027, τις αστικές συγκοινωνίες, τις αγροτικές ενισχύσεις και την αμυντική βιομηχανία.

Μέχρι τις εκλογές υπάρχει αρκετός παραγωγικός χρόνος

Με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030 αναμένεται να ξεκινήσει την εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στη μείωση των φορολογικών βαρών, στο στεγαστικό, αλλά και στην ενίσχυση των κονδυλίων για Υγεία και Παιδεία. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να στείλει μήνυμα ότι η οικονομική πρόοδος μετατρέπεται σε χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες, χωρίς να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Στην καθημερινότητα, ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να γίνει στη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στην ολοκλήρωση των αγροτικών πληρωμών έως τον Δεκέμβριο. Το πολιτικό μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους υπουργούς θα είναι σαφές: μέχρι τις εκλογές υπάρχει ακόμη αρκετός παραγωγικός χρόνος και η κυβέρνηση οφείλει να τον αξιοποιήσει με μετρήσιμο έργο.

Ωστόσο, πέρα από τα επιμέρους νομοθετήματα και τις κυβερνητικές προτεραιότητες, το ενδιαφέρον θα στραφεί και στο πολιτικό μήνυμα του πρωθυπουργού προς το υπουργικό του επιτελείο.

Ο Μητσοτάκης αναμένεται να χτυπήσει και πάλι καμπανάκι στους υπουργούς του, ζητώντας προσήλωση στο κυβερνητικό έργο, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και κυρίως προσοχή στη δημόσια παρουσία και στις προσωπικές τους επιλογές. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρωθυπουργός στέλνει τέτοια μηνύματα. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις είχε καταστήσει σαφές ότι η προεκλογική κινητικότητα, οι προσωπικές στρατηγικές και η αναζήτηση σταυρού δεν μπορούν να προηγούνται των κυβερνητικών υποχρεώσεων.

Αυτή τη φορά, όμως, το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Οι διαδοχικές υποθέσεις που προκαλούν πολιτική φθορά, οι καταγγελίες για απευθείας αναθέσεις και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δημιουργούν ένα πρόσθετο βάρος για το κυβερνητικό επιτελείο. Το μήνυμα προς τους υπουργούς και τους υφυπουργούς δεν αφορά μόνο την παραγωγή έργου, αλλά και την ανάγκη να μην ανοίγουν μέτωπα που στη συνέχεια καλείται να διαχειριστεί επικοινωνιακά το Μαξίμου.

Η κυβέρνηση επιδιώκει «στροφή» στην καθημερινότητα του πολίτη και διέξοδο από τις υποθέσεις που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, όπως η παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη και οι υποθέσεις που αφορούν τους δύο υφυπουργούς Βαγγέλη Λιάκο και Νίκο Τσάφο.

Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός θα επιδιώξει να εκπέμψει το μήνυμα ότι η κυβέρνησή του συνεχίζει να δουλεύει στην παραγωγή έργου στην τελική στροφή προς τις εθνικές κάλπες, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, και κυρίως την ενίσχυση της «τσέπης» τους, σε μια συγκυρία που εσωτερικά υπάρχουν «φωνές» για «κατεβασμένα μολύβια» στα κυβερνητικά κλιμάκια, λόγω της εντατικοποίησης των προεκλογικών ρυθμών για τα κυβερνητικά στελέχη που θα είναι υποψήφιοι βουλευτές στις επικείμενες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρωθυπουργικό επιτελείο συζητείται έντονα ένα στοχευμένο «πακέτο» ενισχύσεων, που θα υλοποιηθεί τους πρώτους μήνες του νέου έτους, ενόσω δηλαδή η προεκλογική περίοδος θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και ενδεχομένως τα υπό συζήτηση μέτρα να εξαγγελθούν από τον ίδιο τον πρωθυπουργό κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια της Βουλής. Ωστόσο, ο σχεδιασμός θα εξαρτηθεί από τις τελικές εκτιμήσεις για την πορεία των δημόσιων οικονομικών, με την κυβέρνηση να εκπέμπει το μήνυμα ότι προτεραιότητα αποτελεί η δημοσιονομική ισορροπία.

Η λεπτή ισορροπία της επόμενης ημέρας

Στην πραγματικότητα, η υπόθεση Λιάκου αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα πολιτικής διαχείρισης για την κυβέρνηση. Το Μαξίμου θέλει να διατηρήσει την αρχή της ατομικής ευθύνης, αποφεύγοντας να υιοθετήσει μια λογική συλλογικής ενοχοποίησης συγγενικών προσώπων. Κάπως έτσι διαχειρίστηκε και την υπόθεση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, αλλά και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη προ μηνών. Ταυτόχρονα, όμως, γνωρίζει ότι η κοινωνία δεν αξιολογεί τέτοιες υποθέσεις μόνο με νομικούς όρους, αλλά και με βάση την εικόνα διαφάνειας, αξιοπιστίας και πολιτικής συνέπειας.

Γι' αυτό και η γραμμή που εκπέμπεται είναι διπλή: Η οποιαδήποτε πολιτική κάλυψη δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση απεριόριστη ταύτιση. Και αυτό ισχύει και για τον Ευάγγελο Λιάκο. Το εάν αυτή η ισορροπία θα αποδειχθεί επαρκής θα εξαρτηθεί από το εάν θα προκύψουν νέα στοιχεία και, κυρίως, από το εάν θα δοθούν πειστικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν ήδη τεθεί.

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης προσφέρει στον πρωθυπουργό την ευκαιρία να στείλει ένα ακόμη μήνυμα: Κανείς δεν μπορεί να λειτουργεί με την εντύπωση ότι τα πολιτικά και επικοινωνιακά προβλήματα που δημιουργούνται από προσωπικούς χειρισμούς θα παραμένουν για πάντα υπόθεση του κεντρικού επιτελείου. Και αυτό, στο σημερινό πολιτικό περιβάλλον, αφορά ολόκληρη την κυβέρνηση.