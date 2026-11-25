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Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων πληρωμής για την πρώτη και τη δεύτερη δόση της ενίσχυσης που προβλέπει η παρέμβαση «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά έως και τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2027, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η διαδικασία αφορά ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που έχουν ήδη ενταχθεί στην παρέμβαση και για τις οποίες έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αναγνώρισής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 1746/2024 και στις σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Η διαδικασία υποβολής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα opske.gr, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τη σωστή συμπλήρωση και οριστικοποίηση της αίτησης, οι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέχουν στα εγχειρίδια χρήσης του ΟΠΣΚΕ, καθώς και στις ειδικές οδηγίες για την παρέμβαση Π3-77-1.1.

Το σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της παρέμβασης, ΕΔΩ.

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