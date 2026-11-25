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Προβλήματα στη λειτουργία του TikTok αντιμετώπισαν χιλιάδες χρήστες την Τρίτη (24/11), με την πλατφόρμα να παρουσιάζει δυσλειτουργίες στην πρόσβαση και την αναπαραγωγή βίντεο.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, οι αναφορές στο Downdetector αυξήθηκαν απότομα, φτάνοντας περίπου τις 25.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Χρήστες ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να ανανεώσουν τη ροή βίντεο, να φορτώσουν περιεχόμενο ή να χρησιμοποιήσουν κανονικά την εφαρμογή. Σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν μηνύματα σφάλματος.

Το TikTok επιβεβαίωσε ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε προσωρινά την πρόσβαση στην πλατφόρμα, διευκρινίζοντας ότι η λειτουργία της έχει αποκατασταθεί.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο The Verge ότι η δυσλειτουργία ήταν σύντομη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια που την προκάλεσαν.