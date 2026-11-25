Snapshot Snapshot powered by AI

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες απήγγειλε την Τρίτη (24/11) δύο κατηγορίες σε βάρος του για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, ο οποίος έχει διακόψει εδώ και χρόνια τις σχέσεις του με την κόρη του, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 40 χρόνια κάθειρξης, εφόσον κριθεί ένοχος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες αφορούν υλικό που εντοπίστηκε κατά τις έρευνες του FBI σε αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους ο Μαρκλ φέρεται να ενοικίαζε επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν ανακοινώσει στις 6 Νοεμβρίου τη σύλληψή του στη Φλόριντα, αφού κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν δεκάδες αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φωτογραφικά αρνητικά, διαφάνειες και βιβλία με ύποπτο υλικό.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 18 Νοεμβρίου, η αστυνομία των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι είχαν κατατεθεί ποινικές καταγγελίες σε βάρος του Μαρκλ για φερόμενα αδικήματα που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του.

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι ήταν βαθιά αναστατωμένη από τις αποκαλύψεις, εκφράζοντας την ανησυχία της για τυχόν παιδιά που μπορεί να έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τον 82χρονο να θεωρείται αθώος μέχρι να υπάρξει οριστική δικαστική απόφαση.

Διαβάστε επίσης