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Απίστευτες εικόνες τη Δευτέρα (23/11) στην Τήνο όπου οι δυνατοί άνεμοι έβγαλαν στην κυριολεξία το νερό της θάλασσας στην στεριά, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για το πλοίο «Andros Queen» που εκείνη την ώρα έφτασε στο λιμάνι.

Όπως αναφέρει το TinosLiveTV, οι άνεμοι έπνεαν νοτιοδυτικοί και έφτασαν έως και τα 8 μποφόρ, με αποτέλεσμα η θάλασσα να βγει στη στεριά και καλύψει τον προβλήτα του λιμανιού που χρησιμοποιούν τα οχήματα για να επιβιβαστούν στα πλοία. Μάλιστα το νερό έφτασε έως και τις θέσεις στάθμευσης.

Οι άνθρωποι που δένουν του κάβους, με τις πορτοκαλί στολές τους, προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους, μέσα στο νερό και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες που ήθελαν να επιβιβαστούν στο πλοίο.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, αυτοκίνητα και λεωφορεία περνούσαν μέσα από τη θάλασσα και το λιμάνι είχε μετατραπεί σε… λίμνη στην προσπάθειά τους να επιβιβαστούν στο πλοίο.

Δείτε βίντεο:

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