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Νέες προφυλακίσεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εισέπραττε παράνομα επιστροφές φόρων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, μετά την έρευνα της ΑΑΔΕ. Δύο ακόμη κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, μετά τις σημερινές απολογίες τους στον ανακριτή.

Στη φυλακή οδηγούνται ένας λογιστής και ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος, κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να εμφανιζόταν στην υπόθεση με διαφορετικές επαγγελματικές ιδιότητες, άλλοτε ως λογιστής και άλλοτε ως επιχειρηματίας. Για τους υπόλοιπους επτά που απολογήθηκαν σήμερα αποφασίστηκε η άρση της κράτησής τους, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Με τις σημερινές αποφάσεις, οι προσωρινά κρατούμενοι ανέρχονται πλέον σε πέντε, από τους συνολικά 15 κατηγορούμενους. Είχαν προηγηθεί χθες οι προφυλακίσεις δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων, σε Αγρίνιο και Γέρακα, καθώς και ενός διαχειριστή εταιρειών που φέρεται να είχε αναλάβει ρόλο «αχυρανθρώπου».

Ο δικηγόρος Χρήστος Θεοδωρόπουλος που εκπροσώπησε μία από τους 15 κατηγορούμενο της υπόθεσης η οποία αφέθηκε ελεύθερη δήλωσε στο Νewsbomb για την εντολέα του: «Η εντολέας μας βαρύνεται με κατηγορίες για τη διάπραξη των σοβαρότατων αδικημάτων της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της κακουργηματικής πλαστογραφίας σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, της κακουργηματικής απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, της κακουργηματικής φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, λόγω της υποτιθέμενης σύνδεσής της με έναν εκ των φερόμενων ως διευθυνόντων το κύκλωμα.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την έκβαση της χθεσινής πολύωρης ανακριτικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της οποίας αναδείξαμε εναργώς και διεξοδικώς ενώπιον της αξιοτίμου κας Ανακρίτριας ότι η εντολέας μας ουδεμία εμπλοκή, έστω και περιφερειακή, είχε με την εν λόγω φερόμενη εγκληματική οργάνωση, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη με την επιβολή σε εκείνη μόνο του περιοριστικού όρου της άπαξ μηνιαίως εμφάνισής της στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας της. Έχω, δε, την εδραία πεποίθηση πως, δεδομένου ότι εισφέραμε επαρκέστατο αποδεικτικό υλικό και πειστικότατους ισχυρισμούς, θα επακολουθήσει απαλλακτικό Βούλευμα για την εντολέα μας».

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