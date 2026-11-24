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Συνεχίζονται στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι απολογίες των 15 συλληφθέντων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα στα δικαστήρια και οδηγήθηκαν στο ανακριτικό γραφείο.

«Ισχυριστήκαμε ότι ως διαχειριστές των εταιρειών αυτών δεν είχαμε γνώση για όλα τα αδικήματα τα οποία τουλάχιστον μας κατηγορούν και θεωρούμε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί μας θα γίνουν δεκτοί τόσο από την κυρία ανακρίτρια όσο και από τον από τον κύριο εισαγγελέα», δήλωσε στο Orange Press Agency ο Παντελής Βαμβακάς, δικηγόρος κατηγορούμενων που εμφανίζονται ως διαχειριστές των δύο εταιρειών.

«Η εμπλοκή μας εδράζεται στο ότι εμείς φαίνομαστε ως διαχειριστές της εταιρείας, των δύο εταιρειών αυτών, των οποίων βέβαια αγνοούσαμε τα στοιχεία ή τουλάχιστον όχι την εμπορική δραστηριότητα την οποία είχαν», πρόσθεσε.

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