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Μια καινοτόμος προσέγγιση στη φυτοπροστασία περνά από την πειραματική έρευνα στην παραγωγή, με επίκεντρο μια κωμόπολη στην Κρήτη και την καλλιέργεια της θερμοκηπιακής ντομάτας. Στόχος του εγχειρήματος είναι η αξιοποίηση φυσικών μηχανισμών βιολογικής καταπολέμησης, περιορίζοντας παράλληλα την ανάγκη χρήσης χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου NextGenBioPest, τον περασμένο Αύγουστο ξεκίνησαν δράσεις εφαρμογής και επίδειξης σε δύο εμπορικά θερμοκήπια ντομάτας στο Τυμπάκι, με τη συνεργασία του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τυμπακίου και τοπικών παραγωγών.

Το έργο NextGenBioPest χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe (101136611) και συντονίζεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Βόντα. Σε αυτό συμμετέχουν ερευνητικοί, παραγωγικοί και άλλοι φορείς απ’ όλη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο ΕΛΓΟ «Δήμητρα», το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τυμπακίου.

Βασικός προσανατολισμός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων, φιλικότερων προς το περιβάλλον λύσεων για την αντιμετώπιση δύσκολων «εχθρών» και παθογόνων που προσβάλλουν σημαντικές καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται νέα είδη ωφέλιμων εντόμων και ακάρεων, διερευνάται η δυνατότητα ενίσχυσης της δράσης τους μέσω συμπληρωματικής ή εναλλακτικής τροφής, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται νέα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Στις δράσεις περιλαμβάνονται, επίσης, νέα διαγνωστικά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση εχθρών και ασθενειών, καθώς και καλλιεργητικές και οικολογικές πρακτικές που μπορούν να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα συστήματα φυτοπροστασίας.

Από την έρευνα στα εμπορικά θερμοκήπια

Σημαντικό μέρος του έργου αποτελεί η εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιδεικτικούς αγρούς και παραγωγικές μονάδες, ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές γεωργικές συνθήκες. Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιούνται σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών στην Ισπανία, μηλοκαλλιέργειες στη Γαλλία και θερμοκηπιακής ντομάτας στην Ελλάδα.

Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται μόνο στην αποτελεσματικότητα των νέων μεθόδων απέναντι στους εχθρούς των καλλιεργειών. Εξετάζονται, επίσης, η απόδοση και η ποιότητα της παραγωγής, η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι απαιτήσεις σε εργασία, οι πιθανές ζημιές, αλλά και η δυνατότητα εφαρμογής των πρακτικών από τους ίδιους τους παραγωγούς.

Στην Κρήτη, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για την ντομάτα, μέσα από τον συνδυασμό νέων εργαλείων βιολογικής καταπολέμησης και ήδη εφαρμοζόμενων καλλιεργητικών πρακτικών. Τα αποτελέσματα των δύο επιδεικτικών θερμοκηπίων θα συγκριθούν με εκείνα θερμοκηπίων όπου εφαρμόζεται η συνήθης καλλιεργητική πρακτική, ενώ στη συνέχεια τα ευρήματα θα μεταφερθούν σε παραγωγούς, γεωπόνους και γεωργικούς συμβούλους μέσω δράσεων ενημέρωσης, επίδειξης και εκπαίδευσης.

Το πείραμα στο Τυμπάκι: Πώς το σουσάμι μπορεί να προστατεύσει την ντομάτα

Το ιδιαίτερο στοιχείο της συγκεκριμένης δράσης είναι η συγκαλλιέργεια ντομάτας και σουσαμιού. Σε δύο θερμοκήπια του Τυμπακίου, το σουσάμι αξιοποιείται ως φυτό-καταφύγιο και υποστηρικτικό φυτό (banker plant) για το ωφέλιμο αρπακτικό έντομο Nesidiocoris tenuis, το οποίο χρησιμοποιείται στη βιολογική φυτοπροστασία της ντομάτας για την αντιμετώπιση σημαντικών «εχθρών», όπως η Tuta absoluta και ο αλευρώδης.

Το συγκεκριμένο αρπακτικό μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον φυσικό περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών. Ωστόσο, όταν η διαθέσιμη λεία του είναι περιορισμένη, υπάρχει το ενδεχόμενο να στραφεί και στα ίδια τα φυτά της ντομάτας, προκαλώντας χαρακτηριστικές ζημιές στην καλλιέργεια.

Εδώ ακριβώς έρχεται να παίξει τον ρόλο του το σουσάμι. Η παρουσία του εξετάζεται ως ένας τρόπος παροχής επιπλέον ενδιαιτήματος και εναλλακτικών πόρων για το ωφέλιμο έντομο, ώστε να υποστηρίζεται η παραμονή του στο θερμοκήπιο, ακόμη και όταν οι πληθυσμοί των φυτοφάγων εχθρών είναι χαμηλοί.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές επιχειρούν να τεκμηριώσουν κατά πόσο ένα φυτό-σύμμαχος, όπως το σουσάμι, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία καλύτερης οικολογικής ισορροπίας μέσα στο θερμοκήπιο, ενισχύοντας τη βιολογική καταπολέμηση και περιορίζοντας παράλληλα τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του αρπακτικού στην καλλιέργεια της ντομάτας.

Η προσέγγιση έχει ήδη δοκιμαστεί σε μικρότερης κλίμακας πειράματα σε πειραματικά θερμοκήπια και πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, με την εφαρμογή της σε εμπορικές μονάδες και τη συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών.

Όπως εξηγεί ο Dr. Άρης Ηλίας, ερευνητής-εντομολόγος του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου θα πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών τόσο των επιβλαβών οργανισμών, όσο και των ωφέλιμων εντόμων. Παράλληλα, θα καταγράφονται η απόδοση και η ποιότητα της παραγωγής, η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι απαιτήσεις σε εργασία και οι πιθανές ζημιές στην καλλιέργεια.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα αξιολογηθεί συνολικά η αποτελεσματικότητα του συστήματος, αλλά και η δυνατότητα εφαρμογής του σε συνθήκες πραγματικής παραγωγής.

Το στοίχημα της οικονομικής βιωσιμότητας

Εκτός από την επιστημονική αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερη σημασία έχει και το κατά πόσο η νέα πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινότητα ενός παραγωγού, χωρίς να δημιουργεί πρόσθετες οικονομικές ή πρακτικές επιβαρύνσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» θα αξιολογήσει ζητήματα που αφορούν το κόστος, την ευκολία εφαρμογής και τις προοπτικές υιοθέτησης της πρακτικής από τους παραγωγούς.

Όπως επισημαίνει η Dr. Ειρήνη Τζουραμάνη, ερευνήτρια του Ινστιτούτου, θα εξεταστεί και η οικονομική διάσταση της συγκεκριμένης προσέγγισης, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει μια λύση όχι μόνο επιστημονικά αποτελεσματική, αλλά και οικονομικά και πρακτικά βιώσιμη για την παραγωγή.

Η συμμετοχή των παραγωγών στην αξιολόγηση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η επιτυχία μιας καινοτόμου μεθόδου δεν κρίνεται μόνο στο πειραματικό περιβάλλον, αλλά κυρίως από το κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες και συνθήκες της γεωργικής εκμετάλλευσης.