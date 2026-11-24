Με κεντρικό μήνυμα «Το μέλλον ξεκινά από τις ιδέες σου!», το UNIC Athens και το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (Ε.Δ.Δ.Ε. - IPMA Greece) συνδιοργανώνουν το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026, από τις 09:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις του UNIC Athens στο Ελληνικό, την εκδήλωση «Think It, Plan It, Make It! – Have an idea? Make it happen!», προσκαλώντας εφήβους σε μία ημέρα αφιερωμένη στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκονται τρία διαδραστικά IPMA Juniors Workshops, ειδικά σχεδιασμένα για εφήβους, τα οποία τους δίνουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης, να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες και να δοκιμάσουν τις δεξιότητές τους στην πράξη.

Με χαρακτήρα εκπαιδευτικού φεστιβάλ, η διοργάνωση περιλαμβάνει, επίσης, παρουσιάσεις μαθητικών projects, student experiences, Future Wall, βραβεύσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανταλλαγής ιδεών, συμμετοχής και συνεργασίας.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το πανεπιστημιακό περιβάλλον του UNIC Athens, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής βάσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, να εξερευνήσουν τις εγκαταστάσεις του και να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες Student for a Day, Ariston Test και Ask a Student, οι οποίες προσφέρουν διαφορετικές ευκαιρίες γνωριμίας με την πανεπιστημιακή εμπειρία.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του UNIC Athens με το IPMA Greece, η οποία επισφραγίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 με την υπογραφή τριετούς Μνημονίου Συνεργασίας. Η συνεργασία αποσκοπεί στη σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή της Διοίκησης Έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

09:00–09:30: Προσέλευση και εγγραφές

Προσέλευση και εγγραφές 09:30–10:00: Έναρξη εκδήλωσης

Έναρξη εκδήλωσης 10:00–12:00: IPMA Juniors Workshops

IPMA Juniors Workshops 12:00–13:00: Διάλειμμα και περιήγηση στο campus του UNIC Athens

Διάλειμμα και περιήγηση στο campus του UNIC Athens 13:00–13:45: Παρουσιάσεις μαθητικών projects

Παρουσιάσεις μαθητικών projects 13:45–14:00: Βραβεύσεις και ολοκλήρωση

Ημερομηνία: Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 09:00–14:00

Τοποθεσία: UNIC Athens Campus (29η Οδός Αρ. 17 Αθήνα, Ελληνικό 167 77)

Δήλωση Συμμετοχής: ΕΔΩ

Πληροφορίες για την Εκδήλωση: https://www.unic.ac.cy/event/ipma-juniors-at-unic-athens/