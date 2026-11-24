Snapshot Ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες για τη δολοφονία του 52χρονου γνωστού ποινικού «Παπαγάλου» στη Γλυφάδα, με τον έναν να συλλαμβάνεται στο Αγρίνιο.

Η δολοφονία έγινε με πολλαπλούς πυροβολισμούς από δύο δράστες που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, ενώ το θύμα κινούνταν επίσης με μοτοσικλέτα.

Μετά τη δολοφονία, οι δράστες μετέβησαν στην Κερατέα, όπου παρέδωσαν τη μοτοσικλέτα σε έναν 48χρονο που τους μετέφερε σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η μοτοσικλέτα (σε αποσυναρμολογημένη μορφή), αυτοκίνητα και ψηφιακά πειστήρια, ενώ ο συλληφθείς έχει προϊστορία σε υποθέσεις εγκληματικών οργανώσεων.

Ο συλληφθείς κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον Ανακριτή. Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση δύο ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία στη Γλυφάδα ενός γνωστού ποινικού, που είχε απασχολήσει στο παρελθόν μεταξύ άλλων και για οπαδικά επεισόδια με πυροβολισμούς, προχώρησαν οι Αρχές.

Οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ ταυτοποίησαν δύο άτομα για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 52χρονου με το προσωνύμιο «Παπαγάλος», που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Οκτωβρίου 2026, σε περιοχή της Γλυφάδας.

Πρόκειται για 48χρονο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2026 στο Αγρίνιο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία, καθώς και για 48χρονο αλλοδαπό, που αναζητείται.

Πώς έγινε η δολοφονία

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, δύο άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με μοτοσικλέτα, και ένα από αυτά πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει στο οδόστρωμα. Οι δράστες, προτού διαφύγουν, επέστρεψαν στο σημείο και πυροβόλησαν εκ νέου εναντίον του θύματος για να τον αποτελειώσουν.

Κατά την αυτοψία στο σημείο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων 10 κάλυκες πυροβόλου όπλου, ενώ από τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του 52χρονου προήλθε από πολλαπλά τραύματα από βολίδες πυροβόλου όπλου.

Πήγαν στην Κερατέα μετά τη δολοφονία

Από την επακόλουθη έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν τη μοτοσικλέτα για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους, ενώ μετά την τέλεση της ανθρωποκτονίας μετέβησαν στην Κερατέα. Εκεί, στάθμευσαν τη μοτοσικλέτα σε απομονωμένη οικία, όπου τους ανέμενε ο 48χρονος, ο οποίος τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Από την περαιτέρω αξιοποίηση στοιχείων και τη συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε ο 48χρονος αλλοδαπός ως οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, επιμελώς κρυμμένη και αποσυναρμολογημένη σε επιμέρους τμήματα, ενώ δεν εντοπίστηκε ο κινητήρας της,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου βρέθηκαν τμήματα της ίδιας μοτοσικλέτας,

ψηφιακά πειστήρια,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εντός του οποίου βρέθηκε κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό των δραστών.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υποστήριξη της δράσης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Ο συλληφθείς, μετά την απολογία του στον Ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

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