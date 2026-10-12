Γλυφάδα: Ποιος ήταν ο 52χρονος «Παπαγάλος» που δολοφονήθηκε Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν

Oι αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κατοικιών, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του θύματος και των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Γλυφάδα: Ποιος ήταν ο 52χρονος «Παπαγάλος» που δολοφονήθηκε Του έστησαν καρτέρι και τον πυροβόλησαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 52χρονος με το παρατσούκλι «Παπαγάλος» δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα με οκτώ πυροβολισμούς ενώ κινούνταν με μοτοσυκλέτα.
  • Οι δράστες φορούσαν κράνη και σκούρα ρούχα, επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και διέφυγαν από τα στενά της περιοχής μετά την επίθεση.
  • Η αστυνομία συλλέγει βιντεοληπτικό υλικό και εξετάζει τους κάλυκες για να εντοπίσει το όπλο και πιθανά στοιχεία σύνδεσης με άλλες υποθέσεις.
  • Ο 52χρονος είχε παρελθόν με κατηγορίες για συμμετοχή σε κύκλωμα προστασίας και περιστατικά βίας στον χώρο των οργανωμένων οπαδών.
  • Τα κίνητρα της δολοφονίας παραμένουν αδιευκρίνιστα και η έρευνα συνεχίζεται χωρίς να έχει γίνει καμία σύλληψη.
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Άγρια δολοφονία σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στη Γλυφάδα, με θύμα έναν 52χρονο, γνωστό στους κύκλους των οργανωμένων οπαδών με το παρατσούκλι «Παπαγάλος».

Όπως ανέφερε το Star, ο άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, κοντά στο γκολφ, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας. Το θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς στην πλάτη και στο κεφάλι, ενώ επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, είχε ξεκινήσει λίγη ώρα νωρίτερα από το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης, με κατεύθυνση προς την παραλιακή λεωφόρο.

Οι οκτώ κάλυκες και το ενδεχόμενο ενέδρας

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που έφτασαν στο σημείο εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης ή οι δράστες να παρακολουθούσαν το θύμα και να του επιτέθηκαν ενώ κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του. Από τους πυροβολισμούς, ο 52χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και να κατέληξε στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το Star.

Αρχικά, κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε την Αστυνομία, θεωρώντας ότι είχε σημειωθεί τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν οκτώ κάλυκες, ενώ τα τραύματα του άνδρα, στην πλάτη και στο κεφάλι, παρέπεμπαν σε ανθρωποκτονία.

Η περιοχή αποκλείστηκε για τη συλλογή στοιχείων, ενώ η μοτοσυκλέτα μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση. Παράλληλα, οι αστυνομικοί συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κατοικιών, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις του θύματος και των δραστών πριν και μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι φερόμενοι ως εκτελεστές επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη και, μετά την επίθεση, διέφυγαν μέσα από τα στενά της περιοχής. Οι κάλυκες θα εξεταστούν στα εργαστήρια, ώστε να προκύψουν στοιχεία για το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και να διερευνηθεί τυχόν σύνδεση με άλλες υποθέσεις.

Το ποινικό παρελθόν του 52χρονου και τα πιθανά κίνητρα

Ο 52χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε κύκλωμα που φέρεται να πουλούσε προστασία σε ιδιοκτήτες καταστημάτων, αλλά και για περιστατικά με πυροβολισμούς σε βάρος άλλων οπαδών.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν η δολοφονία σχετίζεται με διαφορές στον χώρο της νύχτας, οικονομικές συναλλαγές ή αντιπαραθέσεις που ενδεχομένως συνδέονται με το παρελθόν του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί συγκεκριμένο κίνητρο ούτε έχει γίνει γνωστή κάποια σύλληψη για την υπόθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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