Δολοφονία Γλυφάδα: Οπαδική κι ενδοοικογενειακή βία, Greek Mafia - Ο βίος και η πολιτεία του νεκρού

Το θύμα είχε συλληφθεί το 2015 σε υπόθεση εκβιαστών συνδεόμενη με την Greek Mafia και είχε εμπλακεί σε επεισόδια με πυροβολισμούς το 2018 και 2022

Μιχάλης Παπαδάκος

Δολοφονία Γλυφάδα: Οπαδική κι ενδοοικογενειακή βία, Greek Mafia - Ο βίος και η πολιτεία του νεκρού
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 52χρονος που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα ήταν γνωστός στις Αρχές και είχε εμπλακεί σε οπαδική βία και εγκληματικές υποθέσεις.
  • Η δολοφονία του είχε τα χαρακτηριστικά μαφιόζικου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, με 8 κάλυκες να βρέθηκαν στο σημείο.
  • Το θύμα είχε συλληφθεί το 2015 σε υπόθεση εκβιαστών συνδεόμενη με την Greek Mafia και είχε εμπλακεί σε επεισόδια με πυροβολισμούς το 2018 και 2022.
  • Το 2024 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
  • Η προανάκριση για τη δολοφονία διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Snapshot powered by AI

Γνώριμος των Αρχών ήταν ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στη Γλυφάδα ύστερα από μαφιόζικη εκτέλεση που δείχνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Το θύμα είχε απασχολήσει πολλάκις τις Αρχές στο παρελθόν και είχε εμπλακεί και σε οπαδικά επεισόδια.

Ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στη 01:00, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, πεσμένος στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίοικος ειδοποίησε την Άμεση Δράση, εκτιμώντας αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο, αποδείχθηκε πως επρόκειτο για δολοφονία, μιας κι εντοπίστηκαν στο σημείο 8 κάλυκες, ενώ το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι.

Οπαδική βία και Greek Mafia

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός μεγάλης ομάδας και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν.

Το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών, με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Μάλιστα, ο επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας των ανθρώπων της νύχτας, είχε δολοφονηθεί το 2025 στο Χαλάνδρι.

Παράλληλα, ο θανών φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022, τα οποία συνδέονταν με διαφορές μεταξύ οργανωμένων οπαδών.

Εξάλλου, το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτή είναι η 20χρονη Χριστίνα που πέθανε μετά από χρήση MDMA σε πάρτι - Η συγκινητική ανάρτηση και το «κατηγορώ» του πατέρα της

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Παϊτέρης: «Έχω καρκίνο και προβλήματα με την καρδιά» – Το βίντεο-μήνυμα μέσα από το αστυνομικό τμήμα

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Το κερί του αυτιού είναι προστατευτικό – Λίγοι ξέρουν τι ακριβώς να καθαρίζουν

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Viral βίντεο: Η πορεία υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο σταμάτησε για τις φωτογραφίες των νεόνυμφων

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Συνελήφθη ο δράστης, νοσηλεύεται το θύμα

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία: Σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό - «Μοιάζει με σφαγή»

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημο σχολείο εγκαταλείπει την τεχνολογία: Επιστρέφει από την οθόνη στο χαρτί και το μολύβι

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον φίλο της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA σε πάρτι - «Της είχε ξαναδώσει ναρκωτικά πριν 3 χρόνια» λέει ο πατέρας της

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γλυφάδα: Οπαδική κι ενδοοικογενειακή βία και Greek Mafia - Ο βίος και η πολιτεία του 52χρονου νεκρού από πυροβολισμούς στο κεφάλι

13:08ΚΟΣΜΟΣ

«O Ζελένσκι το παράκανε»: Ο Έλον Μασκ συμφωνεί με τον Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το αποκατεστημένο τέμενος Χαμζά Μπέη επιστρέφει στη ζωή της Θεσσαλονίκης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός πέφτει με το ΙΧ πάνω στους θαμώνες ταβέρνας στον Εύοσμο

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Αρνητικό ρεκόρ δημοτικότητας Μακρόν - Μόνο το 15% των Γάλλων εγκρίνει το έργο του

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ίμπιζα: 25 γυναίκες «αιχμάλωτες» κυκλώματος - Τις εξέδιδαν για «χρέος» 5.000 ευρώ - Πλάνα από την έφοδο

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Σενάριο «Νεπάλ» σε ελβετικό χωριό - Απειλή ασταθής βραχώδης σχηματισμός

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1,17 εκατ. πολίτες - Επιδότηση και στην αντλία

12:14ΚΟΣΜΟΣ

«Χόρευε πριν μπει στο περίφραγμα, σαν να ήθελε να προετοιμαστεί ψυχολογικά»: Νέες αποκαλύψεις για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη στην Βρετανία

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα 200 ετών του Ναπολέοντα αποκρυπτογράφησε η τεχνητή νοημοσύνη - Αποκαλύφθηκαν στρατιωτικά μυστικά της Ευρώπης

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο «γυναικολόγος του λαού» με τα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας - Το σήμα από τις ΗΠΑ που τον «ξεσκέπασε»

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίγο πριν την τραγωδία: Τελευταία πλάνα της Πακιστανής φοιτήτριας, πριν κρεμαστεί στο δέντρο - Τραγική φιγούρα ο πατέρας της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο χαμηλοσυνταξιούχος Καρβέλας, η «πόρτα» στην ΑΑΔΕ και η απαίτηση Κούστα για την άμεση εξόφληση δανείου ενός εκατομμυρίου - Στο μικροσκόπιο και η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που ο μεθυσμένος οδηγός πέφτει με το ΙΧ πάνω στους θαμώνες ταβέρνας στον Εύοσμο

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γλυφάδα: Οπαδική κι ενδοοικογενειακή βία και Greek Mafia - Ο βίος και η πολιτεία του 52χρονου νεκρού από πυροβολισμούς στο κεφάλι

08:05LIFESTYLE

Οι πρώτοι νικητές της σεζόν - Ποιοι ξεχωρίζουν στην κούρσα της τηλεθέασης και των εντυπώσεων

12:14ΚΟΣΜΟΣ

«Χόρευε πριν μπει στο περίφραγμα, σαν να ήθελε να προετοιμαστεί ψυχολογικά»: Νέες αποκαλύψεις για τον άνδρα που κατασπαράχθηκε από τίγρη στην Βρετανία

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πώς συνελήφθη ο «γυναικολόγος του λαού» με τα εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας - Το σήμα από τις ΗΠΑ που τον «ξεσκέπασε»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Που θα χτυπήσουν καταιγίδες σήμερα - Τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1,17 εκατ. πολίτες - Επιδότηση και στην αντλία

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Αεροσκάφος Boeing 747 παραλίγο να χτυπήσει την ουρά του σε αεροδιάδρομο κατά την προσγείωση του

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκτέλεσαν τον γαμπρό μία μέρα μετά τον γάμο - Πιέζουν τώρα τη φυλακισμένη σύζυγο να τον αρνηθεί

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον φίλο της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA σε πάρτι - «Της είχε ξαναδώσει ναρκωτικά πριν 3 χρόνια» λέει ο πατέρας της

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Πολύνεκρο τροχαίο στην Τουρκία: Σύγκρουση τουριστικού λεωφορείου με φορτηγό - «Μοιάζει με σφαγή»

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Ενέδρα σε αστυνομικούς στη Φιλαδέλφεια: Νεκρός ο ένας, σοβαρά τραυματίας ο δεύτερος

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημο σχολείο εγκαταλείπει την τεχνολογία: Επιστρέφει από την οθόνη στο χαρτί και το μολύβι

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Μαχαίρωσε τη σύντροφό του - Συνελήφθη ο δράστης, νοσηλεύεται το θύμα

10:30WHAT THE FACT

Δεν ήθελαν να καταλήξουν σε γηροκομείο και βρήκαν τη λύση στον κήπο: Τους κόστισε 280.000 δολάρια

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 20χρονη από χρήση ναρκωτικών ουσιών - Συνελήφθη φίλος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια

18:16LIFESTYLE

ΜακΓκάιβερ: Πώς ζει σήμερα - Τι λέει στα 76 του για την Τεχνητή Νοημοσύνη

17:02LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Παρέμβαση στην κόντρα των γονιών της με αινιγματική ανάρτηση - «Ποιος είσαι χωρίς το παρελθόν σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ