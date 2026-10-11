Δολοφονία Γλυφάδα: Οπαδική κι ενδοοικογενειακή βία, Greek Mafia - Ο βίος και η πολιτεία του νεκρού

Snapshot Ο 52χρονος που δολοφονήθηκε στη Γλυφάδα ήταν γνωστός στις Αρχές και είχε εμπλακεί σε οπαδική βία και εγκληματικές υποθέσεις.

Η δολοφονία του είχε τα χαρακτηριστικά μαφιόζικου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, με 8 κάλυκες να βρέθηκαν στο σημείο.

Το θύμα είχε συλληφθεί το 2015 σε υπόθεση εκβιαστών συνδεόμενη με την Greek Mafia και είχε εμπλακεί σε επεισόδια με πυροβολισμούς το 2018 και 2022.

Το 2024 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Η προανάκριση για τη δολοφονία διενεργείται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Snapshot powered by AI

Γνώριμος των Αρχών ήταν ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στη Γλυφάδα ύστερα από μαφιόζικη εκτέλεση που δείχνει ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Το θύμα είχε απασχολήσει πολλάκις τις Αρχές στο παρελθόν και είχε εμπλακεί και σε οπαδικά επεισόδια.

Ο άνδρας εντοπίστηκε περίπου στη 01:00, στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη, πεσμένος στο οδόστρωμα δίπλα σε μοτοσικλέτα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίοικος ειδοποίησε την Άμεση Δράση, εκτιμώντας αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα, ωστόσο, αποδείχθηκε πως επρόκειτο για δολοφονία, μιας κι εντοπίστηκαν στο σημείο 8 κάλυκες, ενώ το θύμα είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι.

Οπαδική βία και Greek Mafia

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός μεγάλης ομάδας και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές στο παρελθόν.

Το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών, με εμπλοκή προσώπου που συνδεόταν με την αποκαλούμενη Greek Mafia. Μάλιστα, ο επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας των ανθρώπων της νύχτας, είχε δολοφονηθεί το 2025 στο Χαλάνδρι.

Παράλληλα, ο θανών φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022, τα οποία συνδέονταν με διαφορές μεταξύ οργανωμένων οπαδών.

Εξάλλου, το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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