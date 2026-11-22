Η Εθνική Παίδων με φοβερό buzzer beater του Παπασαραφιανού κατάφερε να κερδίσει τον Παναμά με 2-1 στις καθυστερήσεις και να εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17.

Η Εθνική μας είχε προηγηθεί από το 39ο λεπτό με γκολ του Σιώζου και φάνηκε να ελέγχει το ματς, ωστόσο ισοφαρίστηκε στο 84' από τον Λόπεζ, ωστόσο κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης, και μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί της Αιγύπτου έφτασε τους 6 βαθμούς.

Δείτε το γκολ του Παπασαραφιανού που έδωσε τη νίκη στην Εθνική Κ17:

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική άνοιξε το σκορ στο 39ο λεπτό, όταν ο Σιώζιος επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα άλλαξε πορεία μετά την κόντρα στον Λόπες και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Νωρίτερα, στο 7', η Ελλάδα είχε σκοράρει έπειτα από εκτέλεση φάουλ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, με την απόφαση να επιβεβαιώνεται και μετά τον έλεγχο της φάσης.

Ο Παναμάς απείλησε άμεσα, καθώς στο 41' ο Μαδούρο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι με δυνατό σουτ. Στο δεύτερο μέρος, ο Γείτονας σταμάτησε την προσπάθεια του Λόπες στο 48', ενώ στο 65' η ελληνική ομάδα ζήτησε πέναλτι, χωρίς να αλλάξει η απόφαση μετά την εξέταση της φάσης.

Η Ελλάδα έφτασε κοντά σε δεύτερο γκολ στο 72', με την κεφαλιά του Χαλδέζου να εξουδετερώνεται από τον Απαρίσιο. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Γείτονας πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση σε δυνατό σουτ του Λόπες, διατηρώντας το προβάδισμα της Εθνικής.

Η ισοφάριση για τον Παναμά ήρθε στο 85ο λεπτό. Μετά από γύρισμα από τη δεξιά πλευρά, ο Λάβδας δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά και ο Λόπες με κεφαλιά έκανε το 1-1.

Όλα έδειχναν πως οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τους βαθμούς, όμως η Ελλάδα είχε την τελευταία λέξη. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Αργυρίου δημιούργησε την ευκαιρία με γύρισμα στην περιοχή και ο Παπασαραφιανός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Εθνική εξασφάλισε την πρόκρισή της στα νοκ άουτ και πλέον θα αντιμετωπίσει το Κατάρ στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου.

Ελλάδα - Παναμάς 2-1

Γκολ: 39' Σιώζιος, 85' Λόπες, 95' Παπασαραφιανός

Διαιτητής: Ντου

Ελλάδα (Παπαδάκης): Γείτονας, Καραγγέλης, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Λάβδας, Σιώζιος, Νέτο (46' Παπαδάκης), Μπινιάρης, Κώστογλου (66' Χαλδέζος), Σούβλατζης (66' Αργυρίου), Νεμπής (82' Παπασαραφιανός).

Παναμάς (Μπαλόι): Απαρίσιο, Ντομίνγκες, Μαρούγο, Ανταμς, Νόρτε (82' Μάτος), Ινστουράιν (46' Ασπρίγια), Μαδούρο (68' Τουλ), Ε. Λόπες, Κιρός, Τσάλμερς (81' Χενεράλ) και Μοράν (68' Τζ. Λόπες).