Snapshot Συνελήφθη 44χρονος στην Αθήνα για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, διακεκριμένη απάτη και παράβαση νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Έρευνες αποκάλυψαν ότι ο 44χρονος κατείχε και επρόκειτο να πουλήσει έξι πλαστά έργα τέχνης συνολικής αξίας 5.150 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν 35 πλαστά έργα και μεγάλος χρηματικός και πολύτιμος θησαυρός.

Τα πλαστά έργα αποδιδόταν σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και η συνολική αξία τους, αν ήταν γνήσια, θα ανερχόταν σε περίπου 1.700.000 ευρώ.

Ένας 49χρονος ημεδαπός, που θεωρείται συνεργός, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Διορίστηκε πραγματογνώμονας για τη διαπίστωση της γνησιότητας των έργων και η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, στην Αθήνα, 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης και διακεκριμένη απάτη, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας 49χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν αναρτηθεί προς πώληση δύο έργα τέχνης, αποδιδόμενα σε γνωστό ζωγράφο, τα οποία φέρονταν να είναι πλαστά και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, προέκυψε ότι τα εν λόγω έργα ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος ευρύτερης δραστηριότητας κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, με τη χρήση πλαστών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων γνησιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, την 21-11-2026 εντοπίστηκε ο 44χρονος, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 49χρονου, να κατέχει -6- έργα τέχνης αποδιδόμενα στον ίδιο ζωγράφο, τα οποία επρόκειτο να διαθέσει προς πώληση έναντι συνολικού χρηματικού ποσού -5.150- ευρώ.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-35- έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες,

-2.750- ευρώ,

-97- χρυσές λίρες,

-4- χρυσά γαλλικά νομίσματα και

-2- πολύτιμοι λίθοι.

Τα κατασχεθέντα έργα τέχνης εξετάστηκαν από ιστορικό τέχνης και τεχνοκριτικό, με εμπειρία σε θέματα εκτίμησης και ασφάλισης έργων τέχνης, η οποία γνωμάτευσε ότι πρόκειται για πλαστά έργα, που αποτελούν απομιμήσεις έργων γνωστών δημιουργών και μη αυθεντικά.

Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, η συνολική αξία των έργων, εφόσον ήταν γνήσια, θα ανερχόταν περίπου στο ποσό του -1.700.000- ευρώ.

Για τη διακρίβωση της γνησιότητας των έργων τέχνης και των συνοδευτικών πιστοποιητικών τους, διορίστηκε πραγματογνώμονας προκειμένου να διενεργήσει σχετική πραγματογνωμοσύνη.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της έκτασης της παράνομης δραστηριότητας και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.