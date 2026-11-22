Snapshot Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και έπεσαν στο οδόστρωμα στην οδό Αβέρωφ στη Λαμία.

Ο καβγάς προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο.

Επαγγελματίας της γειτονιάς επενέβη και χώρισε τους δύο άνδρες.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και παρενέβη για να τερματίσει το επεισόδιο.

Τα αίτια του καβγά δεν έχουν αποκαλυφθεί. Snapshot powered by AI

Άγριος καβγάς μεταξύ δύο ατόμων σημειώθηκε στη μέση του δρόμου της Λαμίας, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Όπως ανέφερε το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αβέρωφ κατά τις 20:00, όταν δύο άνδρες ξεκίνησαν να χτυπιούνται με γροθιές και βρέθηκαν πεσμένοι στο οδόστρωμα.

Επαγγελματίας της γειτονιάς επενέβη στον άγριο καβγά και κατάφερε να χωρίσει τους δύο άντρες, ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία προκειμένου να λήξει το επεισόδιο.

Τα αίτια που προκάλεσαν τον καβγά δεν έχουν γίνει γνωστά.

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