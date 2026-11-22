Άγριος καβγάς στη Λαμία: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας
Οι άνδρες κατέληξαν να γρονθοκοπούνται πεσμένοι στη μέση της ασφάλτου
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- Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια και έπεσαν στο οδόστρωμα στην οδό Αβέρωφ στη Λαμία.
- Ο καβγάς προκάλεσε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο.
- Επαγγελματίας της γειτονιάς επενέβη και χώρισε τους δύο άνδρες.
- Η αστυνομία ειδοποιήθηκε και παρενέβη για να τερματίσει το επεισόδιο.
- Τα αίτια του καβγά δεν έχουν αποκαλυφθεί.
Άγριος καβγάς μεταξύ δύο ατόμων σημειώθηκε στη μέση του δρόμου της Λαμίας, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.
Όπως ανέφερε το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αβέρωφ κατά τις 20:00, όταν δύο άνδρες ξεκίνησαν να χτυπιούνται με γροθιές και βρέθηκαν πεσμένοι στο οδόστρωμα.
Επαγγελματίας της γειτονιάς επενέβη στον άγριο καβγά και κατάφερε να χωρίσει τους δύο άντρες, ενώ ειδοποιήθηκε και η αστυνομία προκειμένου να λήξει το επεισόδιο.
Τα αίτια που προκάλεσαν τον καβγά δεν έχουν γίνει γνωστά.
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