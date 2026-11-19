Snapshot Στον αέρα του «Happy Day» σημειώθηκε έντονος καβγάς μεταξύ Δημήτρη Παπανώτα και Σταματίνας Τσιμτσιλή, με αφορμή προσωπικές αναφορές και σχόλια για άλλους παρουσιαστές.

Ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε έντονη δυσφορία για το ότι δεν θεωρείται το κεντρικό θέμα της εκπομπής, απειλώντας να αποχωρήσει από το στούντιο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αντέδρασε δημόσια, επισημαίνοντας ότι η εκπομπή τον έχει στηρίξει και ότι το θέμα της εκπομπής ήταν άλλοι παρουσιαστές.

Το περιστατικό σχολιάστηκε αρνητικά από άλλες πρωινές εκπομπές, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να εκφράζει σοκ και να θεωρεί ότι το σκηνικό ξεπέρασε τα όρια.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Φωτεινή Πετρογιάννη εξέφρασαν τη διαφωνία τους με τον τρόπο που η Σταματίνα μίλησε στον Δημήτρη Παπανώτα δημόσια. Snapshot powered by AI

Ένας πρωτοφανής καβγάς ξέσπασε, το πρωί της Πέμπτης, στον αέρα του ALPHA, κατά τη διάρκεια του «Happy Day».

Η διένεξη ξεκίνησε με αφορμή δηκτικά σχόλια που αφορούσαν τον Κώστα Τσουρό, τον Γιώργο Λιάγκα και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον Δημήτρη Παπανώτα να αναφέρεται σε προσωπικές του τηλεοπτικές κόντρες. Η Τίνα Μεσσαροπούλου τού επισήμανε ότι δεν είναι εκείνος το κεντρικό θέμα της εκπομπής, προκαλώντας την έκρηξή του.

«Μη μου το ξαναπείτε αυτό γιατί θα σηκωθώ να φύγω, ειλικρινά! Δεν μ’ αρέσει αυτό που ακούω, σας το λέω δημοσίως! “Δεν είσαι εσύ το θέμα της εκπομπής”, μου το έχετε πει εκατό φορές τις τελευταίες δέκα μέρες. Αν δεν σας αρέσει η άποψή μου, μπορώ και να σιωπώ. Δεν θα μου πετάτε αυτή την κουβέντα. Γιατί όταν αφορά εσάς, μια χαρά απαντάτε. Όταν αφορά εμένα, εκνευρίζεστε», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Κανείς δε σου την πέφτει. Μπαίνεις μόνος σου σε μια θέση άμυνας και σε ένα κυνήγι μαγισσών. Δε σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατέψει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε τις γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς, πας να βγεις κι από πάνω: Το θέμα μας είναι άλλο, μιλάμε για τον Τσουρό, τον Λιάγκα και τον Ουγγαρέζο και ξαφνικά καταλήγουμε να μιλάμε για κάτι άλλο», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το εν λόγω σκηνικό σχολιάστηκε έντονα στις υπόλοιπες πρωινές εκπομπές. «Εμείς εκείνη την ώρα στο καμαρίνι σταματήσαμε ό,τι κάναμε. Δηλαδή, δυσκολευόμασταν να πιστέψουμε ότι αυτό συμβαίνει στον αέρα. Και εγώ ομολογώ ότι σοκαρίστηκα», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Χαμογέλα και πάλι!». «Ήταν σαν να ‘ναι μια σύσκεψη, μια συζήτηση που μπορεί να υπάρξει ένταση. Και μου έκανε εντύπωση και η Σταματίνα, η οποία ομολογώ ότι έχει την ικανότητα να χειρίζεται τον Δημήτρη Παπανώτα αριστουργηματικά… Είναι η πρώτη φορά που βλέπω και τη Σταματίνα αντί να γελάσει, να σταματήσει και να του πει κάπου όπα, να λέει “αντί να είσαι ευγνώμων, πας να βγεις και από πάνω”. Δηλαδή θα το πεις, θα την πεις τώρα σε εμάς; Δηλαδή επιτίθεσαι σε όλους; Θα επιτεθείς και σε εμάς τους ίδιους, ας πούμε; Οπότε θεωρώ ότι όντως σαν σκηνικό είναι ένα σκηνικό που περνάει τη γραμμή γιατί είδα και τη Σταματίνα να αντιδρά. Και η γνώμη μου δεν θα άρεσε και στο κανάλι αυτό που συνέβη», τόνισε.

Αντίστοιχα, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε: «Φαίνεται ότι ο Παπανώτας έχει πράγματα μέσα του και εξερράγη». «Δεν μου άρεσε που η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στον Δημήτρη Παπανώτα δημόσια ότι προσπαθεί να λειαίνει, να τον βοηθάει και να τον προστατεύει, που είμαι σίγουρη 100% ότι το κάνει, δεν μου άρεσε που του το είπε με αυτόν τον τρόπο στον αέρα της εκπομπής», σχολίασε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

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