Snapshot Η Κόρτϊ Στόντεν παντρεύτηκε στα 16 της έναν άνδρα 35 χρόνια μεγαλύτερό της, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση και δημόσια διαπόμπευση.

Η Στόντεν δήλωσε ότι υπήρξε θύμα χειραγώγησης από τον πρώην σύζυγό της, χρησιμοποιώντας τον όρο grooming για την εκμετάλλευση που υπέστη ως ανήλικη.

Η κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης επικέντρωσαν την προσοχή τους στην εμφάνιση και συμπεριφορά της, αγνοώντας την ευαλωτότητά της και την ευθύνη των ενηλίκων γύρω της.

Η Στόντεν αγωνίζεται για την απαγόρευση των γάμων ανηλίκων στις ΗΠΑ και συμμετείχε στην τελετή υπογραφής του νόμου στην Καλιφόρνια που καθιερώνει το 18 ως ελάχιστη ηλικία γάμου.

Η ιστορία της αναδεικνύει τους κινδύνους της ανισορροπίας εξουσίας μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων και τονίζει ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στη γονική συναίνεση. Snapshot powered by AI

Ήταν μόλις 16 ετών όταν παντρεύτηκε έναν άνδρα 35 χρόνια μεγαλύτερό της, σε έναν γάμο που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση και την έφερε απότομα στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Τότε, η Κόρτνεϊ Στόντεν αντιμετωπίστηκε από μεγάλο μέρος των μέσων ενημέρωσης ως μια εκκεντρική έφηβη που επιδίωκε τη φήμη. Σήμερα, δεκαπέντε χρόνια αργότερα, περιγράφει εκείνη την περίοδο με εντελώς διαφορετικούς όρους.

Η 32χρονη πλέον τηλεοπτική περσόνα υποστηρίζει ότι υπήρξε θύμα χειραγώγησης από τον πρώην σύζυγό της, ηθοποιό Νταγκ Χάτσισον, και έχει μετατρέψει την προσωπική της εμπειρία σε δημόσιο αγώνα κατά των γάμων ανηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξή της στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2026, επιστρέφει στα γεγονότα του 2011 και εξηγεί πώς μια σχέση που τότε παρουσιαζόταν ως μια αμφιλεγόμενη ιστορία αγάπης εξελίχθηκε, σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, σε μια βαθιά τραυματική εμπειρία.

Ο γάμος που προκάλεσε παγκόσμιο σάλο

Το 2011, η 16χρονη Στόντεν παντρεύτηκε τον 51χρονο τότε Νταγκ Χάτσισον, γνωστό από τη συμμετοχή του στην ταινία The Green Mile.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας, με τη συγκατάθεση των γονέων της ανήλικης, όπως επέτρεπε η νομοθεσία της Νεβάδα.

Οι φωτογραφίες του νεόνυμφου ζευγαριού έκαναν γρήγορα τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για τη διαφορά ηλικίας τους.

Η Στόντεν βρέθηκε σχεδόν από τη μία ημέρα στην άλλη μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες, φωτογράφους και δημοσιογράφους που ήθελαν να μάθουν λεπτομέρειες για τη σχέση της με τον πολύ μεγαλύτερό της ηθοποιό.

Αντί, όμως, η δημόσια συζήτηση να επικεντρωθεί στην προστασία μιας ανήλικης, μεγάλο μέρος της προσοχής στράφηκε στην εξωτερική της εμφάνιση, στον τρόπο που ντυνόταν και στη συμπεριφορά της.

Η ίδια περιγράφει σήμερα εκείνη την περίοδο ως μια εμπειρία κατά την οποία οι ενήλικοι γύρω της δεν αναγνώρισαν την ευαλωτότητά της.

https://www.instagram.com/p/Df4yCEvF1Os/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Ήμουν ένα παιδί» – Η εξομολόγηση για τη χειραγώγηση

Στη νέα της συνέντευξη, η Στόντεν υποστηρίζει ότι ο Χάτσισον την προσέγγισε και τη χειραγώγησε ενώ βρισκόταν ακόμη στην εφηβεία.

Η ίδια χρησιμοποιεί τον όρο grooming, που περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ένας ενήλικος καλλιεργεί σταδιακά σχέση εμπιστοσύνης ή συναισθηματικής εξάρτησης με έναν ανήλικο, με σκοπό την εκμετάλλευσή του.

Αναφερόμενη στην πρώτη τους συνάντηση, θυμάται ακόμη και μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια: την εντύπωση που της είχε προκαλέσει η ηλικία του.

«Θυμάμαι να βγαίνει από το αυτοκίνητο, να τον αγκαλιάζω και να μυρίζει πραγματικά μεγάλος σε ηλικία», αφηγήθηκε στην Telegraph.

Η ανάμνηση αυτή αποτυπώνει την απόσταση που, όπως αντιλαμβάνεται πλέον η ίδια, υπήρχε ανάμεσα σε ένα κορίτσι που δεν είχε ακόμη ενηλικιωθεί και έναν άνδρα με δεκαετίες περισσότερων εμπειριών ζωής.

Η Στόντεν έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η σχέση την επηρέασε βαθιά και ότι χρειάστηκε χρόνια για να αντιληφθεί τις συνέπειες όσων είχε βιώσει.

Από τη δημοσιότητα στη δημόσια διαπόμπευση

Πέρα από την προσωπική της σχέση, η Στόντεν βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν δεύτερο κύκλο πίεσης: τη δημόσια έκθεση.

Οι τηλεοπτικές εμφανίσεις της, οι συνεντεύξεις και τα δημοσιεύματα γύρω από τον γάμο της συνοδεύονταν συχνά από ειρωνικά σχόλια για την εμφάνιση και τις επιλογές της.

Η υπόθεσή της αναδείχθηκε ξανά το 2025, μέσα από το ντοκιμαντέρ Confessions of a Child Bride της σειράς IMPACT x Nightline, στο οποίο μίλησε για τη δυσκολία να απομακρυνθεί από τον γάμο της, τον διαδικτυακό εκφοβισμό και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της εμπειρίας της.

https://www.instagram.com/p/DfneEFTSiJY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μέσα από τις πρόσφατες δηλώσεις της, θέτει ένα ουσιαστικό ερώτημα: γιατί η κοινή γνώμη έσπευσε να επικρίνει ένα έφηβο κορίτσι αντί να αναρωτηθεί ποια ήταν η ευθύνη των ενηλίκων που επέτρεψαν και περιέβαλαν με δημοσιότητα τον γάμο;

Η ίδια θεωρεί ότι η κοινωνία αντιμετώπισε την ιστορία της ως θέαμα, χωρίς να αντιληφθεί εγκαίρως ότι στο επίκεντρό της βρισκόταν ένα ανήλικο πρόσωπο.

Από την προσωπική εμπειρία στον αγώνα για την προστασία των ανηλίκων

Δεκαπέντε χρόνια μετά τον γάμο της, η Στόντεν διεκδικεί πλέον αλλαγές στη νομοθεσία των ΗΠΑ, ώστε να απαγορευθούν οι γάμοι πριν από τη συμπλήρωση των 18 ετών.

Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, υπέγραψε τον νόμο AB 1267 που καταργεί τη δυνατότητα τέλεσης γάμων ανηλίκων ακόμη και με γονική συναίνεση.

Η Στόντεν βρέθηκε στην τελετή υπογραφής, μαζί με άλλες γυναίκες που είχαν παντρευτεί πριν ενηλικιωθούν.

Η νέα νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027 και καθιερώνει τα 18 έτη ως ελάχιστη ηλικία γάμου, χωρίς εξαιρέσεις.

«Η Καλιφόρνια είναι μια νίκη, αλλά δεν σταματώ εδώ», δήλωσε, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος της είναι η προστασία των ανηλίκων και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

Η νομοθετική αυτή αλλαγή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την ίδια, καθώς έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα βασικά προβλήματα που ανέδειξε η δική της ιστορία: το γεγονός ότι η γονική συναίνεση μπορεί, σε ορισμένες πολιτείες, να επιτρέψει έναν γάμο ανάμεσα σε έναν ανήλικο και έναν ενήλικο.

https://www.instagram.com/p/DfTikDhowVF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Μια διαφορετική αφήγηση, δεκαπέντε χρόνια μετά

Η Κόρτνεϊ Στόντεν δεν επιδιώκει πλέον απλώς να εξηγήσει την προσωπική της ιστορία. Θέλει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γάμοι ανηλίκων στην αμερικανική κοινωνία.

Η γυναίκα που κάποτε απασχολούσε τα πρωτοσέλιδα για τον γάμο της με έναν διάσημο, πολύ μεγαλύτερο άνδρα, χρησιμοποιεί σήμερα τη δημοσιότητα για να αναδείξει τους κινδύνους της ανισορροπίας εξουσίας στις σχέσεις μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων.

Η ιστορία της αποτελεί πλέον κάτι περισσότερο από ένα παλιό σκάνδαλο του Χόλιγουντ. Είναι μια μαρτυρία για το πώς μπορεί να αλλάξει η αντίληψη ενός ανθρώπου για όσα έζησε, όταν αποκτήσει την απόσταση και την ωριμότητα να τα αξιολογήσει.

Και κυρίως, μια υπενθύμιση ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από τη συγκατάθεση των ενηλίκων που τα περιβάλλουν.

Διαβάστε επίσης