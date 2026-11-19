Snapshot Ο ALPHA διατήρησε την κορυφή στη βραδινή ζώνη με τη σειρά «Σόι σου» να σημειώνει 19,2% στο σύνολο και 22,8% στο δυναμικό κοινό.

Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» στον ALPHA κατέγραψε 17,3% στο σύνολο και 18% στους τηλεθεατές 18-54, παρουσιάζοντας αύξηση στη δημοφιλία της.

Στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και Αγκάθι» σημείωσε 11,8% στο σύνολο και 5,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ το «Ντέρτι» ακολούθησε με 15,6% και 10,4% αντίστοιχα.

Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» είχε 8,5% στο σύνολο και 8,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Δυο μαύρα πουκάμισα» έφτασαν 10,6% και 7,7% αντίστοιχα.

Οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ συγκέντρωσαν 15% στο σύνολο και 6,9% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει να «αγκαλιάζει» την κορυφή ο ALPHA, στη βραδινή ζώνη, με τις παραγωγές μυθοπλασίας να κερδίζουν το κοινό. Χαρακτηριστικά, στην prime time της Τετάρτης, το «Σόι σου» βρέθηκε στο 19,2% του συνόλου και στο 22,8% του δυναμικού κοινού.

Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα», που πήρε το lead in, κατέγραψε 17,3% στο σύνολο και 18% στους τηλεθεατές 18-54. H εν λόγω παραγωγή ανεβάζει συνεχώς στροφές, όσο εξελίσσεται η ιστορία.

Στον ΑΝΤ1, το «Κρίνο και Αγκάθι» βρέθηκε στο 11,8% του συνόλου και στο 5,9% των τηλεθεατών 18-54. Το «Ντέρτι», που ακολούθησε, κατέγραψε 15,6% στο σύνολο και 10,4% στο δυναμικό κοινό. Στο MEGA, το «Κάμπινγκ» έκανε 8,5% στο σύνολο και 8,3% στους τηλεθεατές 18-54. Τα «Δυο μαύρα πουκάμισα», επίσης στο Μεγάλο κανάλι, έκαναν 10,6% στο σύνολο και 7,7% στο δυναμικό κοινό.

Οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ κράτησαν παρέα στο 15% του συνόλου και στο 6,9% του δυναμικού κοινού.