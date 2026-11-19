Snapshot Η Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα social media τον θάνατο του πατέρα της.

Στην ανάρτηση, ανέφερε ότι δυσκολεύεται να αποδεχθεί την απώλειά του αλλά νιώθει παρηγοριά επειδή έφυγε πλήρης και γεμάτος αγάπη και επιτεύγματα.

Υπογράμμισε την επίδραση που είχε ο πατέρας της στη ζωή της και στις ζωές όσων τον αγάπησαν και βοήθησε μέσα από την επιστήμη του.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε προσωπικές στιγμές και χαρακτηριστικά του πατέρα της, όπως τη φωνή, το βλέμμα και τις μελωδίες τους.

Η ανάρτηση έκλεισε με ένα συγκινητικό αντίο προς τον πατέρα της. Snapshot powered by AI

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Σία Κοσιώνη αποχαιρέτησε τον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή. Η δημοσιογράφος γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση, ποστάροντας μία φωτογραφία από τα νιάτα του και γράφοντας ένα τρυφερό μήνυμα.

«Δεν ξέρω αν πίστευες στα αλήθεια ότι ήσουν ο James Bond, όμως εμάς όλους μας είχες πείσει. Έζησες τρεις ζωές σε μια...», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της.

«Δυσκολεύομαι να δεχθώ ότι αυτή τη φορά δεν θα γυρίσεις. Αλλά με παρηγορεί που φεύγεις πλήρης, ήρεμος, γεμάτος αγάπη αλλά και επιτεύγματα που θα σε κρατήσουν ζωντανό στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Όσων σε αγάπησαν, όσων βοήθησες και υπηρέτησες μέσα από την επιστήμη σου. Για μένα θα είσαι πάντα ολοζώντανος μέσα μου», συνέχισε η Σία Κοσιώνη.

«Η φωνή σου, το βλέμμα σου, οι σιωπές σου, οι μελωδίες σου, ο αστείος χορος μας με το Sara perche ti amo. Κυρίως το παράδειγμα σου. Πάντα το έλεγες εσύ κάθε φορά που φεύγαμε. Ήρθε δυστυχώς η ώρα να στο πω εγώ. Ώρα καλή πατέρα μου», κατέληξε στο post της.