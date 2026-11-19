Snapshot Η αστυνομία εξιχνίασε υπόθεση παράνομης υιοθεσίας βρέφους στην Ηλεία με τέσσερις κατηγορούμενους.

Μία γυναίκα γέννησε το βρέφος τον Ιανουάριο του 2026 και το πούλησε μαζί με τον σύζυγό της σε άλλους δύο κατηγορούμενους έναντι χρηματικού ποσού.

Ο σύζυγος είχε προσυμφωνήσει την υιοθεσία πριν τη γέννηση και χρησιμοποίησε τα χρήματα για την αγορά αυτοκινήτου.

Το βρέφος εντοπίστηκε σε σπίτι στον Πύργο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εντολή εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στην εξιχνίαση υπόθεσης παράνομης υιοθεσίας βρέφους στην Ηλεία προχώρησε η αστυνομία και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών και δύο γυναικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι η μία κατηγορούμενη γυναίκα γέννησε τον Ιανουάριο του 2026 σε νοσοκομείο της Πάτρας ένα αγόρι.

Έπειτα από λίγες ημέρες η γυναίκα και ο σύζυγός της συναντήθηκαν με τους άλλους δύο κατηγορούμενους, στους οποίους πούλησαν το νεογέννητο βρέφος έναντι χρηματικού ποσού. Από την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού προέκυψε, επίσης, ότι ο κατηγορούμενος σύζυγος της γυναίκας είχε προσυμφωνήσει την υιοθεσία του βρέφους πριν από την γέννησή του, ενώ με τα χρήματα της παράνομης υιοθεσίας προχώρησε στην αγορά ενός αυτοκινήτου.

Όσον αφορά στο ανήλικο βρέφος, αυτό εντοπίστηκε σε σπίτι σε περιοχή του Πύργου και με εντολή του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηλείας διεκομίσθη και παραμένει στο νοσοκομείο του Πύργου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των τεσσάρων κατηγορούμενων για παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

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