Snapshot Ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης πέθανε σε ηλικία 84 ετών τον Νοέμβριο.

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Νικολαΐδης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του μετά από αρκετές ημέρες που δεν τον είχε αναζητήσει κανείς.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρθηκε στη μοναξιά που βίωνε ο ηθοποιός τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης ήταν γνωστός για τις συμμετοχές του σε παλιές επιθεωρήσεις και τηλεοπτικές σειρές. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Λεωνίδας Νικολαΐδης, ο οποίος ήταν χαρακτηριστική φιγούρα σε τηλεοπτικές σειρές και σε παλιές επιθεωρήσεις.

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σπύρος Μπιμπίλας συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες του εκλιπόντα ενώ αναφέρθηκε και στη μοναξιά που βίωνε ο Λεωνίδας Νικολαΐδης τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημείωσε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας ενημερώθηκε από τις Αρχές πως ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, αφού είχαν περάσει αρκετές ημέρες χωρίς να τον αναζητήσει κανείς.

Συγκεκριμένα, στη δημοσίευσης που έκανε o Σπύρος Μπιμπίλας αναφέρει: «Αντίο Λεωνίδα, καλέ μας φίλε και συνάδελφε. Ο Λεωνίδας Νικολαΐδης, αυτός ο τόσο χαρακτηριστικός τύπος των παλιών καλών επιθεωρήσεων και των τηλεοπτικών σειρών, δεν είναι πια κοντά μας. Και με το φευγιό του ακόμα μια φορά έρχεται μπροστά μας η τραγική μοίρα κάποιων μοναχικών ανθρώπων και κυρίως καλλιτεχνών που σβήνουν μόνοι τους χωρίς κάποιον στο πλάι τους. Ενημερώθηκα αργά από τις αρχές ότι βρέθηκε στο σπίτι του ενώ πολλές μέρες δεν τον είχε αναζητήσει κάποιος. Γεννημένος στις 25-3-1942 έφυγε κάποια μέρα του Νοέμβρη. Καλό ταξίδι Λεωνίδα, που πάντα ζητούσες συντροφιά των φίλων από το τηλέφωνο αναπολώντας πολλές παλιές αναμνήσεις».

Δείτε την ανάρτησή του

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