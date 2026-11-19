Snapshot Δεκατρία άγρια πουλιά επιστράφηκαν στη λίμνη Κερκίνη μετά από φροντίδα και αποκατάσταση στο Κέντρο Περίθαλψης της Δράσης για την άγρια ζωή.

Η διαδικασία επανένταξης απαιτεί καθημερινή φροντίδα, υπευθυνότητα και προετοιμασία για την επιστροφή στη φύση.

Η μεταφορά των πουλιών έγινε με τη συνεργασία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εθελοντών. Snapshot powered by AI

Στη φύση -συγκεκριμένα στη λίμνη Κερκίνη- επέστρεψαν 13 άγρια πουλιά που είχαν φιλοξενηθεί στο Κέντρο Περίθαλψης της Δράσης για την άγρια ζωή. Τα πουλιά είχαν δεχθεί την απαραίτητη φροντίδα και αποκατάσταση μέχρι να είναι έτοιμα να επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον, που έγινε πριν από λίγες μέρες σε συνεργασία με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εθελοντών.

Πρόκειται για έναν Βουβόκυκνο (Cygnus olor), 3 Κιρκίρια (Anas crecca), 3 Ψαλίδες (Anas acuta), 5 Βαρβάρες (Tadorna tadorna) και έναν Νυχτοκόρακα (Nycticorax nycticorax).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Δράσης για την άγρια ζωή, η περίθαλψη ενός άγριου ζώου απαιτεί καθημερινή φροντίδα, υπευθυνότητα, υπομονή και κατάλληλη προετοιμασία για την επιστροφή του στη φύση. Από την εισαγωγή και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας έως την αποκατάσταση και την αξιολόγηση της δυνατότητας επανένταξης, κάθε στάδιο έχει τη δική του σημασία.

«Για τους ανθρώπους και τους εθελοντές της Δράσης για την άγρια ζωή, η στιγμή της επανένταξης αποτελεί την ολοκλήρωση αυτής της καθημερινής προσπάθειας. Δεν είναι απλώς το άνοιγμα ενός κλουβιού μεταφοράς. Είναι η στιγμή που ένα ζώο αποκτά ξανά την ελευθερία του και επιστρέφει στον φυσικό του ρόλο μέσα στο οικοσύστημα» τονίζεται.

Η μεταφορά των δεκατριών πουλιών στη λίμνη Κερκίνη πραγματοποιήθηκε με όχημα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). Στη δράση συμμετείχαν Έλληνες εθελοντές, καθώς και εθελοντές από ευρωπαϊκά προγράμματα που βοηθούν στην καθημερινή λειτουργία του Κέντρου Περίθαλψης. Άλλωστε, η συμμετοχή σε μια επανένταξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους εθελοντές καθώς, μετά τις απαιτητικές βάρδιες, τη φροντίδα των ζώων, την προετοιμασία της τροφής και την καθημερινή εργασία στο Κέντρο Περίθαλψης, έχουν την ευκαιρία να δουν το αποτέλεσμα της προσφοράς τους.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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