Σοβαρό τροχαίο στην Εύβοια: ΙΧ βγήκε εκτός πορείας και έκοψε κολόνα - Τρεις τραυματίες
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας
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- Τρεις επιβαίνοντες σε ΙΧ τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από εκτροπή και πρόσκρουση σε κολόνα στην περιοχή Αφρατίου, δήμου Χαλκίδας.
- Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που η κολόνα κόπηκε στα δύο.
- Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
- Η αστυνομία και η πυροσβεστική ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σημείο του ατυχήματος.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18/11) στην περιοχή του Αφρατίου στο δήμο Χαλκίδας.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- ΙΧ που επέβαιναν τρία άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η κολόνα κόπηκε στα δύο.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που απεγκλώβισε τους επιβάτες. Άμεσα έφτασε η αστυνομία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους σοβαρά τραυματίες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
Δείτε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:
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