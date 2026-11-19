Snapshot Τρεις επιβαίνοντες σε ΙΧ τραυματίστηκαν σοβαρά μετά από εκτροπή και πρόσκρουση σε κολόνα στην περιοχή Αφρατίου, δήμου Χαλκίδας.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που η κολόνα κόπηκε στα δύο.

Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σημείο του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (18/11) στην περιοχή του Αφρατίου στο δήμο Χαλκίδας.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- ΙΧ που επέβαιναν τρία άτομα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η κολόνα κόπηκε στα δύο.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική που απεγκλώβισε τους επιβάτες. Άμεσα έφτασε η αστυνομία καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους σοβαρά τραυματίες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Δείτε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

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