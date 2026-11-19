Snapshot Ένας 23χρονος αλλοδαπός βρέθηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία στην Οινόη Αττικής.

Η φωτιά προκάλεσε εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία, χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ισόγεια κατοικία στην Οινόη Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για 23χρονο αλλοδαπό ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του χώρου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2:00 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους ωστόσο προκάλεσε εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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