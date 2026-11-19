Snapshot Ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος στον χώρο στάθμευσης της κατοικίας του με αυτοσχέδιο βρόχο.

Τη σορό εντόπισε κάτοικος της περιοχής που ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Μάλια της Κρήτης, όπου ένας άνδρας γερμανικής υπηκοότητας, ο οποίος διέμενε μόνιμα στην περιοχή, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, ο άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος στον χώρο στάθμευσης της κατοικίας του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε χρησιμοποιήσει αυτοσχέδιο βρόχο, τον οποίο είχε στερεώσει σε δοκάρι.

Τη σορό του εντόπισε κάτοικος της περιοχής, ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό και ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες Αρχές.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.