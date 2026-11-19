Snapshot Οι σταθμοίΑνθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» της γραμμής 2 του Μετρό κλείνουν νωρίτερα στις 21:40 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Η κυκλοφορία των συρμών στη γραμμή 2 θα περιοριστεί στο τμήμα μεταξύ «Αττική» και «Ελληνικό» μετά το κλείσιμο των προαναφερθέντων σταθμών.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται προσωρινά με τη λεωφορειακή γραμμή Χ26.

Οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν από τους κλειστούς σταθμούς προς «Ελληνικό» πριν τις 21:40 και αντίστοιχα από «Ελληνικό» προς τον σταθμό «Ανθούπολη» και γύρω στις 21:40-21:53. Snapshot powered by AI

Αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στην κυκλοφορία των συρμών της γραμμής 2 του Μετρό, καθώς 4 σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Πρόκειται για τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια», οι οποίοι θα κλείσουν στις 21:40.

Ως εκ τούτου, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα συνεχιστεί μόνο στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Αττική» και «Ελληνικό».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:36

από Περιστέρι προς Ελληνικό στις 21:37

από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:38

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:40

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:22

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:40

από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:49

από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη στις 21:52

από Περιστέρι προς Ανθούπολη στις 21:53

Με λεωφορείο θα μετακινούνται οι επιβάτες

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα λειτουργήσει η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Ανθούπολη (Κυκλική)», η οποία θα συνδέει τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος», «Σεπόλια», «Μεταξουργείο» και «Ομόνοια», χωρίς να διέρχεται από τους σταθμούς «Σεπόλια», «Αττική» και «Σταθμός Λαρίσης».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

«Στ. Ομόνοια» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου),

«Στ. Μεταξουργείο» ( προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως)

«Κάδμου» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν)

«Στ. Άγ. Αντώνιος» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου)

«Δημαρχείο» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη)

«Μετρό Ανθούπολη» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αναπαύσεως)

«Δημαρχείο» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη)

«Στ. Άγ. Αντώνιος» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου)

«Κάδμου» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν)

«Μεταξουργείο» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αχιλλέως)

«Στ. Ομόνοια» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

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