Ποιοι σταθμοί της γραμμής 2 του Μετρό κλείνουν νωρίτερα σήμερα το βράδυ
Πώς θα μετακινηθούν οι επιβάτες
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- Οι σταθμοίΑνθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» της γραμμής 2 του Μετρό κλείνουν νωρίτερα στις 21:40 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
- Η κυκλοφορία των συρμών στη γραμμή 2 θα περιοριστεί στο τμήμα μεταξύ «Αττική» και «Ελληνικό» μετά το κλείσιμο των προαναφερθέντων σταθμών.
- Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται προσωρινά με τη λεωφορειακή γραμμή Χ26.
- Οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν από τους κλειστούς σταθμούς προς «Ελληνικό» πριν τις 21:40 και αντίστοιχα από «Ελληνικό» προς τον σταθμό «Ανθούπολη» και γύρω στις 21:40-21:53.
Αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στην κυκλοφορία των συρμών της γραμμής 2 του Μετρό, καθώς 4 σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
Πρόκειται για τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια», οι οποίοι θα κλείσουν στις 21:40.
Ως εκ τούτου, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα συνεχιστεί μόνο στο τμήμα μεταξύ των σταθμών «Αττική» και «Ελληνικό».
Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν ως εξής:
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:36
- από Περιστέρι προς Ελληνικό στις 21:37
- από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:38
- από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:40
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:22
- από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:40
- από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:49
- από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη στις 21:52
- από Περιστέρι προς Ανθούπολη στις 21:53
Με λεωφορείο θα μετακινούνται οι επιβάτες
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού θα λειτουργήσει η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Ανθούπολη (Κυκλική)», η οποία θα συνδέει τους σταθμούς «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος», «Σεπόλια», «Μεταξουργείο» και «Ομόνοια», χωρίς να διέρχεται από τους σταθμούς «Σεπόλια», «Αττική» και «Σταθμός Λαρίσης».
Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:
- «Στ. Ομόνοια» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου),
- «Στ. Μεταξουργείο» ( προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως)
- «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν)
- «Στ. Άγ. Αντώνιος» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου)
- «Δημαρχείο» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη)
- «Μετρό Ανθούπολη» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αναπαύσεως)
- «Δημαρχείο» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη)
- «Στ. Άγ. Αντώνιος» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου)
- «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν)
- «Μεταξουργείο» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αχιλλέως)
- «Στ. Ομόνοια» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).