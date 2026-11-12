Μετρό: Πτώση ατόμου στις γραμμές - Πού διακόπηκαν τα δρομολόγια
Άτομο προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στις γραμμές του Μετρό στον Σταθμό Ηλιούπολη
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Κλειστοί είναι προσωρινά οι σταθμοί του Μετρό Ηλιούπολη και Άλιμος, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη.
Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό.
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