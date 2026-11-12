Μετρό: Πτώση ατόμου στις γραμμές - Πού διακόπηκαν τα δρομολόγια

Κλειστοί είναι προσωρινά οι σταθμοί του Μετρό Ηλιούπολη και Άλιμος, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη.

Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό.