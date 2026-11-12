Μετρό: Πτώση ατόμου στις γραμμές - Πού διακόπηκαν τα δρομολόγια

Άτομο προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στις γραμμές του Μετρό στον Σταθμό Ηλιούπολη

Μιχάλης Παπαδάκος

Μετρό: Πτώση ατόμου στις γραμμές - Πού διακόπηκαν τα δρομολόγια
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κλειστοί είναι προσωρινά οι σταθμοί του Μετρό Ηλιούπολη και Άλιμος, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη.

Όπως ενημερώνει η ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Άγιος Δημήτριος και Αργυρούπολη – Ελληνικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ελεγκτικό Συνέδριο: Μπλόκο σε παράνομες συμβάσεις 873 εκατ. - Χρέη 165 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουάσινγκτον: Περιστατικό με πυροβολισμούς - 4 άνθρωποι δέχθηκαν πυρά

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από επικεφαλής της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ

15:46WHAT THE FACT

Ξέρατε ότι τα αυτιά δεν σταματάνε να μεγαλώνουν ποτέ; Ποιος είναι ο ιδιαίτερος λόγος

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν χρειαζόμαστε μια συμφωνία για το Ιράν»

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Πρόταση για νέα ανθρωπιστική αποστολή στην Κοστιαντινίφκα - «Μετρούν οι άνθρωποι, όχι τα εδάφη»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Άφησε σε πρώην ταξιτζή σπίτι μισού εκατομμυρίου: 18 χρόνια τον εμπιστευόταν για τις μετακινήσεις του

15:32ANNOUNCEMENTS

Ο Μπάμπης Κωστούλας στο Allwyn Game Time: Το δυνατό χαρτί της Εθνικής Ομάδας στη μάχη για την πρόκριση

15:30ΕΘΝΙΚΑ

Μήνυμα Δένδια από την Κρήτη: Τα drones στο πεδίο και ο στόχος των 150.000 εφέδρων

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Έβρεξε δολάρια στο Καζακστάν - Απίστευτες εικόνες

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 8 οι νεκροί από την κατάρρευση του κτιρίου - «Ακούστηκαν ουρλιαχτά»

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποτάχθηκε o Έλληνας σμήναρχος που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπερ της Κίνας

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνάντηση Νετανιάχου – Άιζενκοτ μετά από αναφορές για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας: Παρέμβαση €32 εκατ. ευρώ για συγκράτηση κόστους της ακτοπλοΐας και στήριξη νησιωτών

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που δύο φρουροί καταρρέουν δίπλα στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δούρου με την ηγεσία του Die Linke – Στο επίκεντρο η συνεργασία της ευρωπαϊκής Αριστεράς

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη κύκλωμα φοροδιαφυγής: Προφυλακίστηκε 56χρονος επιχειρηματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η 35χρονη που έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Ηλιούπολη

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

15:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Λιποθύμησε η προϊσταμένη επιθεωρήτρια Εργασίας μετά από καβγά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Πετιλόν: «Αυτή με έμπλεξε» - Ποια είναι η γυναίκα-αράχνη που κατηγορεί ότι τον ώθησε στο κύκλωμα - Ροζ ταινίες και φυλακή για απόπειρα ανθρωποκτονίας

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στη μοριοδότηση αθλητών στις Πανελλαδικές - Νέα κριτήρια και προϋποθέσεις

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη - Πού διακόπηκαν τα δρομολόγια

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Έβρεξε δολάρια στο Καζακστάν - Απίστευτες εικόνες

09:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αινιγματική δήλωση Ηλιάδη για βρέφος 4 μηνών στη ΜΕΘ: «Θέμα χρόνου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει»

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποτάχθηκε o Έλληνας σμήναρχος που κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπερ της Κίνας

09:55ΕΛΛΑΔΑ

82 κιλά χαλασμένη γαρδούμπα, 180 κιλά ακατάλληλο χοιρινό και συνολικά 616 κιλά ληγμένων κρεάτων κατέσχεσε η Περιφέρεια Αττικής από επιχείρηση στο Περιστέρι

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Η συγκινητική στιγμή που 17χρονος εντοπίζεται μετά από έξι ημέρες στην άγρια φύση - Βίντεο

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που δύο φρουροί καταρρέουν δίπλα στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη κύκλωμα φοροδιαφυγής: Προφυλακίστηκε 56χρονος επιχειρηματίας

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Άφησε σε πρώην ταξιτζή σπίτι μισού εκατομμυρίου: 18 χρόνια τον εμπιστευόταν για τις μετακινήσεις του

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε από επικεφαλής της Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ

09:11ΕΛΛΑΔΑ

«Καίνε» οι φωτογραφίες και τα φύλλα αγώνα στην υπόθεση Τσαβδαρίδη - Οι καταγγελίες των γονέων για την κόρη του: «Δεν έχει πιάσει ποτέ μπάλα, δεν ξέρει χάντμπολ το παιδί»

11:14ΚΑΙΡΟΣ

Σούπερ Ελ Νίνιο: Φόβοι για «θανάτους σε κλίμακα πανδημίας» – Έως 500.000 νεκροί μόνο το 2027

11:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βασίλης Σπανάκης νέος υφυπουργός Ανάπτυξης στη θέση Τσαβδαρίδη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ