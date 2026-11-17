Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ έκλεισε και ο σταθμός του Μετρό Ευαγγελισμός.

Υπενθυμίζεται ότι, κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής.

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