Πορεία Πολυτεχνείου 2026: Επίθεση κατά αστυνομικών στην Κλαυθμώνος - Εξερράγη γκαζάκι
Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία σύλληψη
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- Στην Πλατεία Κλαυθμώνος πραγματοποιήθηκε επίθεση σε διμοιρία των ΥΑΤ με πέτρες, μάρμαρα, καδρόνια και ένα γκαζάκι.
- Το γκαζάκι εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
- Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός ημεδαπού γεννημένου το 1975.
- Κατασχέθηκαν τρία ειδικά διαμορφωμένα καδρόνια με αιχμηρή μύτη και το γκαζάκι που χρησιμοποιήθηκε.
Επεισόδια μικρής έκτασης ξέσπασαν περίπου στις 16:35 στην πλατεία Κλαυθμώνος επί της οδού Ιωαν. Παπαρρηγοπούλου, λίγο πριν ξεκινήσει η μεγάλη πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη σφοδρή επίθεση από ομάδα ατόμων όπου έριξαν μάρμαρα, πέτρες, καδρόνια και ένα γκαζάκι σε διμοιρία των ΥΑΤ (Υπηρεσία Αποκατάστασης Τάξης).
Στο σημείο της επίθεσης συνελήφθη επιτιθέμενος ημεδαπός, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία καδρόνια, ειδικά διαμορφωμένα με αιχμηρή μύτη και γκαζάκι που εξερράγη κατά την επίθεση.
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