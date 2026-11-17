Snapshot Στην πλατεία Κλαυθμώνος σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έντασης κατά τη διάρκεια της πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ και πέτρες κατά αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση κρότου-λάμψης. Snapshot powered by AI

Επεισόδια μικρής έντασης σημειώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η πορεία για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ και πέτρες κατά αστυνομικών, οι οποίοι «απάντησαν» ρίχνοντας κρότου-λάμψης.

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