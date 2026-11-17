Πολυτεχνείο: Μικρής έντασης επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ και πέτρες κατά αστυνομικών
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- Στην πλατεία Κλαυθμώνος σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έντασης κατά τη διάρκεια της πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.
- Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ και πέτρες κατά αστυνομικών.
- Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση κρότου-λάμψης.
Επεισόδια μικρής έντασης σημειώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η πορεία για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ και πέτρες κατά αστυνομικών, οι οποίοι «απάντησαν» ρίχνοντας κρότου-λάμψης.
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