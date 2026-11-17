Snapshot Η 17η Νοεμβρίου συνδέεται με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973 και τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στη δικτατορία.

Πολλοί πολίτες θυμούνται αποσπασματικά τα γεγονότα και συχνά μπερδεύουν τη χρονολογία ή τα ιστορικά στοιχεία.

Το σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» παραμένει η πιο αναγνωρίσιμη φράση της επετείου.

Υπάρχουν προσωπικές αναμνήσεις και συνδέσεις με την επέτειο, αλλά και σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς γιορτάζεται.

Κάποιοι πολίτες γνωρίζουν σωστά το νόημα της ημέρας και τον ρόλο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην ιστορία της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

17 Νοέμβρη. Μια ημερομηνία βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη, συνδεδεμένη με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στη δικτατορία και το διαχρονικό αίτημα για ελευθερία και δημοκρατία.

Πενήντα τρία χρόνια μετά τα γεγονότα, πόσα πραγματικά θυμόμαστε; Γνωρίζουμε τι συνέβη εκείνες τις ημέρες; Θυμόμαστε τη χρονολογία, τα γεγονότα και τα συνθήματα ή μήπως η επέτειος έχει μείνει στο μυαλό μας μέσα από αποσπασματικές εικόνες και προσωπικές ιστορίες;

Βγήκαμε στον δρόμο και ρωτήσαμε τους πολίτες: «Τι γιορτάζουμε στις 17 Νοέμβρη;». Οι απαντήσεις τους είχαν ενδιαφέρον...

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«Με το τανκ τότε που μπήκε στο πανεπιστήμιο», απαντά ένας πολίτης, θυμίζοντας ίσως την πιο χαρακτηριστική εικόνα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, όταν καλείται να θυμηθεί τη χρονολογία, η απάντηση είναι διαφορετική: «Το 1986».

Άλλοι θυμούνται το σύνθημα που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με εκείνες τις ημέρες. «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία», λένε, ακόμη κι αν δεν μπορούν να ανακαλέσουν με ακρίβεια όλα τα ιστορικά γεγονότα.

Υπάρχουν, όμως, και πιο προσωπικές απαντήσεις. Μια γυναίκα δηλώνει πως η 17η Νοεμβρίου είναι διπλή γιορτή για εκείνη, αφού είναι η ημέρα που γεννήθηκε ο γιος της. Στη συνέχεια, αναφέρεται στην εξέγερση του 1973, ενώ μια άλλη γυναίκα, γαλλικής καταγωγής, θυμάται την προσωπική ιστορία του Έλληνα συζύγου της, ο οποίος, όπως περιγράφει, κυνηγήθηκε εκείνη την περίοδο και αναγκάστηκε να κρυφτεί σε μια πολυκατοικία.

Κάποιοι μπερδεύουν την επέτειο με την πτώση της δικτατορίας. Άλλοι δεν θυμούνται τη χρονολογία, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που παραδέχονται απλώς: «Α, δεν ξέρω».

Δεν λείπουν, βέβαια, και οι σωστές απαντήσεις. Πολίτες αναγνωρίζουν την επέτειο του Πολυτεχνείου, αναφέρουν το 1973 και θυμούνται τον αγώνα των φοιτητών ενάντια στη δικτατορία του Παπαδόπουλου.

Το σύνθημα «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» παραμένει η φράση που έρχεται πιο αυθόρμητα στα χείλη των περισσότερων.

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