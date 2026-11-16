Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 2ο νεκρό της εξέγερσης

Ένα χειρόγραφο έντυπο του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βλέπει το φως της δημοσιότητας με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 1973, του 17χρονου μαθητή που σκοτώθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πολυτεχνείο: Το έγγραφο ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 2ο νεκρό της εξέγερσης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το χειρόγραφο έντυπο του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τις 16 Νοεμβρίου 1973 καταγράφει τη μεταφορά του 17χρονου Διομήδη Κομνηνού, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν ως άγνωστος τραυματίας.
  • Ο Διομήδης Κομνηνός τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά στη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, πιθανόν από άνδρες της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
  • Η ταυτοποίηση της σορού του Διομήδη Κομνηνού επιβεβαιώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1973 από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
  • Η έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών έχει τεκμηριώσει 24 θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μεταξύ 16 και 18 Νοεμβρίου 1973, ανάμεσά τους και ο Διομήδης Κομνηνός.
  • Στο Ψηφιακό Αποθετήριο των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας υπάρχει φωτογραφία του Διομήδη Κομνηνού τραυματισμένου, που σχετίζεται με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.
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Πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ένα χειρόγραφο έγγραφο από την καταχώριση του Σταθμού Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βλέπει το φως της δημοσιότητας. Στο έγγραφο που φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους αποτυπώνεται η μεταφορά ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος αρχικά εμφανίζεται ως άγνωστος και αργότερα ταυτοποιείται ως ο 17χρονος Διομήδης Κομνηνός.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο συγκεκριμένο ντοκουμέντο που έρχεται στη δημοσιότητα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι ότι το ονοματεπώνυμο του νεαρού δεν περιλαμβανόταν στην αρχική καταχώριση. Στα πεδία του εντύπου διακρίνονται οι λέξεις «άγνωστος» και «ανήρ» με μπλε στυλό, ενώ στη συνέχεια, με κόκκινο στυλό έχουν προστεθεί τα στοιχεία «Διομήδης» και «Κομνηνός», μαζί με το πατρώνυμο Ιωάννου.

Στο ίδιο έγγραφο καταγράφονται η ηλικία του, 17 ετών, ο τόπος γέννησής του, η Αθήνα, καθώς και η διεύθυνση κατοικίας του, Άνδρου 8. Η ημερομηνία της καταχώρισης είναι η 16η Νοεμβρίου 1973 και η ώρα 22:15.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μεταγενέστερη σημείωση στο κάτω αριστερό μέρος του εντύπου, γραμμένη με κόκκινο μελάνι. Σύμφωνα με αυτήν, η αναγνώριση της σορού και η ταύτισή της με τον Διομήδη Κομνηνό πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1973, βάσει εγγράφου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Έγγραφο Διομήδης Κομνηνός

Το έγγραφο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τον Διομήδη Κομνηνός

Φωτογραφία: Γενικά Αρχεία του Κράτους

Ο 17χρονος που έπεσε νεκρός από πυρά

Υπενθυμίζεται ότι ο Διομήδης Κομνηνός ήταν μαθητής και μόλις 17 ετών. Σύμφωνα με την ιστορική έρευνα του Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, στις 16 Νοεμβρίου 1973, μεταξύ 21:30 και 21:45, βρισκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στη διασταύρωση των οδών Αβέρωφ και Μάρνη.

Εκεί τραυματίστηκε θανάσιμα στην καρδιά από πυρά που, σύμφωνα με την έρευνα, προήλθαν από άνδρες της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

Αρχικά μεταφέρθηκε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στη συνέχεια, ήδη νεκρός, στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών (σ.σ. όπως ονομαζόταν τότε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο).

Στο Ψηφιακό Αποθετήριο των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) βρίσκεται επίσης φωτογραφία του Διομήδη Κομνηνού, στην οποία εμφανίζεται τραυματισμένος.

Διομήδης Κομνηνός

Ο Διομήδης Κομνηνός τραυματισμένος.

Φωτογραφία από το Ψηφιακό Αποθετήριο των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Τα 24 τεκμηριωμένα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Η περίπτωση του Διομήδη Κομνηνού εντάσσεται στην ιστορική έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με επικεφαλής τον ιστορικό Λεωνίδα Καλλιβρετάκη, η οποία έχει τεκμηριώσει τα στοιχεία 24 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου 1973.

  1. Διομήδης Κομνηνός (17 ετών, μαθητής)
  2. Σπυρίδων Κοντομάρης (57 ετών, δικηγόρος)
  3. Σωκράτης Μιχαήλ (57 ετών)
  4. Toril Margrethe Engeland (22 ετών, Νορβηγίδα φοιτήτρια)
  5. Βασίλειος Φάμελλος (26 ετών)
  6. Γεώργιος Σαμούρης (22 ετών)
  7. Δημήτριος Κυριακόπουλος (35 ετών)
  8. Στέλιος Μαρίνος (31 ετών)
  9. Δημήτριος Παπαϊωάννου (60 ετών)
  10. Αλέξανδρος Παπαθανασίου (59 ετών)
  11. Εμμανουήλ ΚωνστανTινούδη / Κοληνιάτης (47 ετών)
  12. Νικόλαος Μαρκούλης (24 ετών)
  13. Αγλαΐα Αργυροπούλου (76 ετών)
  14. Σταύρος Καραγιώργης (19 ετών)
  15. Μάρκος Καραμανής (23 ετών)
  16. Αναστάσιος Σπαρτίδης (16 ετών)
  17. Γεώργιος Γεριτσίδης (47 ετών)
  18. Βασιλική Μπεκιάρη (17 ετών)
  19. Δημήτριος Θεοδώρας (5 ετών)
  20. Αχιλλέας Καρακασίδης (43 ετών)
  21. Αθανάσιος Κούμπος (63 ετών)
  22. Μιχαήλ Μυρογιάννης (20 ετών)
  23. Κυριάκος Παντελεάκης (44 ετών)
  24. Ιωάννης Μιγρώνης (22 ετών)

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