Μαρίζα Κωχ: Η άγνωστη ιστορία με τη Σοφία Βέμπο τη νύχτα της εισβολής του τανκ στο Πολυτεχνείο

Snapshot Η Μαρίζα Κωχ περιγράφει την νύχτα της 17ης Νοεμβρίου 1973 κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όταν βρέθηκε ανάμεσα στους διαδηλωτές στους δρόμους της Αθήνας.

Καθώς η κατάσταση γινόταν επικίνδυνη με ελεύθερους σκοπευτές και τανκ να πλησιάζει, η Μαρίζα και άλλοι νέοι βρήκαν καταφύγιο σε διαμέρισμα στην οδό Στουρνάρη.

Η Σοφία Βέμπο, γνωστή για τη σύνδεσή της με την αντίσταση του 1940, προσέφερε εκείνη τη νύχτα καταφύγιο στους νέους που κινδύνευαν στους δρόμους της Αθήνας.

Η εμπειρία της Μαρίζας Κωχ αναδεικνύει το κλίμα τρόμου και αναστάτωσης στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της εξέγερσης. Snapshot powered by AI

Μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία από τις δραματικές ώρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου μοιράστηκε η Μαρίζα Κωχ, αποκαλύπτοντας μια άγνωστη ιστορία με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Βέμπο.

Με αφορμή μια φωτογραφία της σπουδαίας ερμηνεύτριας στο μπαλκόνι του σπιτιού της, η Μαρίζα Κωχ θυμήθηκε τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου 1973, όταν, ενώ βρισκόταν ανάμεσα στους διαδηλωτές στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, βρήκε καταφύγιο μαζί με άλλους νέους στο διαμέρισμα της γυναίκας που είχε ταυτιστεί με το έπος του 1940.

Η αφήγησή της μεταφέρει το κλίμα τρόμου και αναστάτωσης που επικρατούσε εκείνες τις ώρες στην Αθήνα, με τα συνθήματα να αντηχούν στους δρόμους, τους ελεύθερους σκοπευτές να πυροβολούν από τις ταράτσες και το τανκ να κινείται απειλητικά προς την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου.

«Ήμουνα κι εγώ ανάμεσά τους στο πεζοδρόμιο. Η βοή του κόσμου με συνθήματα ξεσήκωνε την πόλη. Οι ελεύθεροι σκοπευτές έριχναν από τις ταράτσες των πολυκατοικιών. Δίπλα μου ο Βασίλης Ρακόπουλος με την ηλεκτρική κιθάρα που κρατούσε με προστάτευε», γράφει η Μαρίζα Κωχ.

Η ίδια περιγράφει πώς, αναζητώντας προστασία, βρήκαν μια ανοιχτή είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Στουρνάρη. Το κλιμακοστάσιο γέμισε ασφυκτικά από νέους ανθρώπους, την ώρα που το τανκ πλησίαζε τη σιδερένια πύλη του Πολυτεχνείου. Στα κάγκελα βρίσκονταν κρεμασμένοι φοιτητές και διαδηλωτές, φωνάζοντας στον στρατιώτη να σταματήσει.

«Το τανκ δε σταμάτησε», θυμάται.

Και τότε συνέβη κάτι που, όπως φαίνεται, έμεινε ανεξίτηλο στη μνήμη της. Μια πόρτα στον δεύτερο όροφο ήταν ανοιχτή και μια γυναίκα με σκούρα ρούχα καλούσε τους νέους να μπουν στο διαμέρισμά της, προσφέροντάς τους καταφύγιο από την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατούσε έξω.

«Μια γεροδεμένη γυναίκα με σκούρα ρούχα φώναζε να μπούμε στο διαμέρισμα. Το σπίτι ήταν ασφυκτικά γεμάτο κορίτσια και αγόρια. Τη γυναίκα αυτή την αναγνωρίσαμε πριν περάσουν 5 λεπτά. Ήταν η Σοφία Βέμπο», αποκαλύπτει.

Η γυναίκα που είχε τραγουδήσει το «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά» και είχε συνδέσει τη φωνή της με την αντίσταση και το έπος του 1940, βρέθηκε εκείνη τη νύχτα να προσφέρει προστασία σε νέους ανθρώπους που κινδύνευαν στους δρόμους της Αθήνας.

Η θρυλική φωτογραφία με την Σοφία Βέμπο στο μπαλκόνι του διαμερίσματος της στη γωνία Πατησίων και Στουρνάρη δίπλα στο Πολυτεχνείο, να παρακολουθεί το πλήθος κόσμου που έχει συγκεντρωθεί γύρω από το κτήριο στην πρώτη επέτειο, τραβήχτηκε τον Νοέμβριο του 1974 από τον φωτογράφο Βασίλη Καραγεώργου.

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