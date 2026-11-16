«Το μήνυμα του Πολυτεχνείου πιο επίκαιρο από ποτέ»: Κατέθεσε στεφάνι ο πρόεδρος της Βουλής

Snapshot Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, τιμώντας τα θύματα της εξέγερσης του 1973.

Στεφάνια κατέθεσαν επίσης ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου και αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Η αστυνομία έχει εφαρμόσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Εξαρχείων και του Πολυτεχνείου, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων έως τις 18 Νοεμβρίου.

Στο κέντρο της Αθήνας θα αναπτυχθούν περίπου 5.000 αστυνομικοί, με χρήση drones και ελικοπτέρων για την ασφάλεια της καθιερωμένης πορείας της επετείου. Snapshot powered by AI

Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου συνεχίζονται, ενώ μέλη της κυβένησης και πολιτικοί αρχηγοί καταφτάνουν στο ιστορικό μνημείο της οδού Πατησίων για την κατάθεση στεφάνων.

Το πρωί της Δευτέρας (16/11), ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, αποτίνοντας, φόρο τιμής στα θύματα του Πολυτεχνείου.

«Τιμάω όλους όσους τον Νοέμβριο του 1973 ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη δικτατορία. Σε καιρούς έντονης πολιτικής αμφισβήτησης, όπου τα πολιτικά άκρα δοκιμάζουν τις αντοχές των δημοκρατικών κοινωνιών, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες. Για την προάσπισή τους χρειάζεται αγώνας και συνεχής εγρήγορση», δήλωσε στο Orange Press ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Στεφάνια κατέθεσαν, επίσης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, η Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και αντιπροσωπεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Σημειώνεται πως οι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Εξαρχείων και ευρύτερα του χώρου του ιστορικού συγκροτήματος, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων.

Τα μέτρα αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 06:00, ενώ αύριο, Τρίτη, η Τροχαία θα προχωρήσει σταδιακά σε κλείσιμο δρόμων και σταθμών μετρό του κέντρου της Αθήνας, λόγω της καθιερωμένης πορείας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός σε όλο το κέντρο, ιδιαίτερα την ημέρα της μεγαλειώδους πορείας. Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει παρουσία τουλάχιστον 5.000 αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, ενώ drones και ελικόπτερα θα δίνουν συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, από την περιοχή των Εξαρχείων και της πορείας.

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