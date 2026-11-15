Πολυτεχνείο: Σπάνιο βίντεο με Ξυλούρη, Φαραντούρη και Καλογιάννη στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης

Snapshot Σπάνιο ασπρόμαυρο βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1974 παρουσιάζει τους Νίκο Ξυλούρη, Μαρία Φαραντούρη και Αντώνη Καλογιάννη να τραγουδούν μπροστά σε χιλιάδες κόσμου.

Το βίντεο δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και αποτυπώνει το κλίμα συγκίνησης και μνήμης μετά την πτώση της δικτατορίας.

Οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν το αντιδικτατορικό τραγούδι «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη μπροστά σε μαζικό πλήθος στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης.

Το υλικό βρέθηκε σε ξεχασμένες κινηματογραφικές μπομπίνες στο υπόγειο της Σχολής Αρχιτεκτόνων και ανανεώθηκε με επεξεργασία και μοντάζ από τη Σχολή και την ΕΡΤ.

Η δημοσιοποίηση του ντοκουμέντου προσφέρει μια σπάνια καταγραφή της συλλογικής μνήμης και της μαζικής συμμετοχής στην πρώτη επέτειο μετά τη χούντα. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο, που παρέμενε μέχρι σήμερα άγνωστο στο ευρύ κοινό, φέρνει στο φως στιγμές από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 1974. Στο επίκεντρο του ασπρόμαυρου βίντεο βρίσκεται μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση: ο Νίκος Ξυλούρης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Αντώνης Καλογιάννης ερμηνεύουν τραγούδια μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν συγκεντρωθεί στον ιστορικό χώρο.

Το οπτικοακουστικό υλικό δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποτυπώνοντας το κλίμα συγκίνησης και μνήμης που επικρατούσε στην Αθήνα έναν χρόνο μετά την αιματηρή εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 και λίγους μήνες μετά την πτώση της δικτατορίας.

Η ιστορική μουσική συνάντηση στο Πολυτεχνείο

Ανάμεσα στις σκηνές που ξεχωρίζουν είναι η κοινή παρουσία των τριών σπουδαίων ερμηνευτών στα σκαλιά του Πολυτεχνείου. Ο ένας παραδίδει το μικρόφωνο στον άλλον και όλοι μαζί τραγουδούν το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη, ένα τραγούδι που ο συνθέτης είχε γράψει κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις φυλακές Ωρωπού.

Η συγκεκριμένη σκηνή εμφανίζεται στο 6.12 του βίντεο:

Πώς βρέθηκε το αδημοσίευτο υλικό

Όπως γνωστοποίησε η Σχολή Αρχιτεκτόνων μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σπάνιο φιλμ εντοπίστηκε σε κινηματογραφικές μπομπίνες που βρίσκονταν ξεχασμένες στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Τοσίτσα.

Ακολούθησε η επεξεργασία και το μοντάζ του υλικού στα εργαστήρια της Σχολής και της ΕΡΤ, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάδειξη και η δημοσιοποίησή του.

Η Σχολή συνόδευσε την παρουσίαση του βίντεο με τη φράση: «Δώρο από την Ιστορία προς την Ιστορία για τη φετινή επέτειο».

Η δημοσιοποίηση του ντοκουμέντου, με αφορμή την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, προσφέρει στο κοινό μια σπάνια καταγραφή της πρώτης επετείου μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και διασώζει μια συγκλονιστική στιγμή συλλογικής μνήμης.