Πολυτεχνείο: Σπάνιο βίντεο με Ξυλούρη, Φαραντούρη και Καλογιάννη στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης

Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν μπροστά σε χιλιάδες κόσμου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Πολυτεχνείο: Σπάνιο βίντεο με Ξυλούρη, Φαραντούρη και Καλογιάννη στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σπάνιο ασπρόμαυρο βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1974 παρουσιάζει τους Νίκο Ξυλούρη, Μαρία Φαραντούρη και Αντώνη Καλογιάννη να τραγουδούν μπροστά σε χιλιάδες κόσμου.
  • Το βίντεο δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και αποτυπώνει το κλίμα συγκίνησης και μνήμης μετά την πτώση της δικτατορίας.
  • Οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν το αντιδικτατορικό τραγούδι «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη μπροστά σε μαζικό πλήθος στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης.
  • Το υλικό βρέθηκε σε ξεχασμένες κινηματογραφικές μπομπίνες στο υπόγειο της Σχολής Αρχιτεκτόνων και ανανεώθηκε με επεξεργασία και μοντάζ από τη Σχολή και την ΕΡΤ.
  • Η δημοσιοποίηση του ντοκουμέντου προσφέρει μια σπάνια καταγραφή της συλλογικής μνήμης και της μαζικής συμμετοχής στην πρώτη επέτειο μετά τη χούντα.
Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο, που παρέμενε μέχρι σήμερα άγνωστο στο ευρύ κοινό, φέρνει στο φως στιγμές από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 1974. Στο επίκεντρο του ασπρόμαυρου βίντεο βρίσκεται μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση: ο Νίκος Ξυλούρης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Αντώνης Καλογιάννης ερμηνεύουν τραγούδια μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν συγκεντρωθεί στον ιστορικό χώρο.

Το οπτικοακουστικό υλικό δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αποτυπώνοντας το κλίμα συγκίνησης και μνήμης που επικρατούσε στην Αθήνα έναν χρόνο μετά την αιματηρή εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973 και λίγους μήνες μετά την πτώση της δικτατορίας.

Η ιστορική μουσική συνάντηση στο Πολυτεχνείο

Ανάμεσα στις σκηνές που ξεχωρίζουν είναι η κοινή παρουσία των τριών σπουδαίων ερμηνευτών στα σκαλιά του Πολυτεχνείου. Ο ένας παραδίδει το μικρόφωνο στον άλλον και όλοι μαζί τραγουδούν το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη, ένα τραγούδι που ο συνθέτης είχε γράψει κατά τη διάρκεια της κράτησής του στις φυλακές Ωρωπού.

Η συγκεκριμένη σκηνή εμφανίζεται στο 6.12 του βίντεο:

Πώς βρέθηκε το αδημοσίευτο υλικό

Όπως γνωστοποίησε η Σχολή Αρχιτεκτόνων μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το σπάνιο φιλμ εντοπίστηκε σε κινηματογραφικές μπομπίνες που βρίσκονταν ξεχασμένες στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Τοσίτσα.

Ακολούθησε η επεξεργασία και το μοντάζ του υλικού στα εργαστήρια της Σχολής και της ΕΡΤ, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάδειξη και η δημοσιοποίησή του.

Η Σχολή συνόδευσε την παρουσίαση του βίντεο με τη φράση: «Δώρο από την Ιστορία προς την Ιστορία για τη φετινή επέτειο».

Η δημοσιοποίηση του ντοκουμέντου, με αφορμή την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, προσφέρει στο κοινό μια σπάνια καταγραφή της πρώτης επετείου μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και διασώζει μια συγκλονιστική στιγμή συλλογικής μνήμης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν αίτηση οι αγρότες για τις επιδοτήσεις - Όλες οι προθεσμίες

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τουρνάς: Στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σαρηγιάννης: Ετήσια συντήρηση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Έλεγχοι ανά εξάμηνο σε σχολεία

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 21χρονοι έκρυβαν πάνω από 2 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα - Χειροπέδες και σε έναν 40χρονο

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»

14:50WHAT THE FACT

Αρχαίοι τάφοι αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε η κοινωνική ανισότητα στην Ευρώπη πριν από 5.000 χρόνια

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μαθητές μετέτρεψαν πλαστικά καπάκια σε έργο τέχνης και βραβεύτηκαν - Το μήνυμα για την ανακύκλωση

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευσης - «Δεν είναι πιο έντιμο να λες την αλήθεια;»

14:21LIFESTYLE

«Γράφεις στη Βίσση ή όχι;» - Η Ναταλία Γερμανού απάντησε αν ετοιμάζει τραγούδια για την τραγουδίστρια

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

14:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζω καθημερινά με αδρεναλίνη – Αυτή τη δουλειά την ερωτεύεσαι με πάθος, αλλιώς δεν την κάνεις - Όσες ζωές και να είχα θα την επέλεγα ξανά»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

13:42LIFESTYLE

Βαγγέλης Κακουριώτης: «Στα 16 μου έρχονταν θαυμαστές κάτω από το σπίτι μου»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

12:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι 17 επιχειρήσεις στη Μύκονο, τα beach bars και τα χρέη στη Ρόδο

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

00:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες – Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε Μαζωνάκη σε live στη Θεσσαλονίκη και συγκίνησε - Το βίντεο που έγινε viral

14:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζω καθημερινά με αδρεναλίνη – Αυτή τη δουλειά την ερωτεύεσαι με πάθος, αλλιώς δεν την κάνεις - Όσες ζωές και να είχα θα την επέλεγα ξανά»

14:21LIFESTYLE

«Γράφεις στη Βίσση ή όχι;» - Η Ναταλία Γερμανού απάντησε αν ετοιμάζει τραγούδια για την τραγουδίστρια

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ