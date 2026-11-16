Επέτειος Πολυτεχνείου: Εκδηλώσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Ποιοι δρόμοι κλείνουν - Πού απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

Ελένη Ευστρατίου

Επέτειος Πολυτεχνείου: Εκδηλώσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου συνεχίζονται με ανοιχτές τις πύλες του πανεπιστημίου και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Εξαρχείων και γύρω από το Πολυτεχνείο.
  • Από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου ισχύει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας, με αυστηρούς ελέγχους και παρουσία 5.000 αστυνομικών.
  • Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα γίνουν σταδιακά κλεισίματα δρόμων και σταθμών μετρό στο κέντρο της Αθήνας λόγω της καθιερωμένης πορείας, με κλειστούς τους σταθμούς «Ομόνοια», «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα», «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής».
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στους δρόμους γύρω από την Αμερικανική Πρεσβεία, ενώ θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.
  • Η Τροχαία Αττικής καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση σε περιοχές των εκδηλώσεων για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.
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Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και σήμερα, Δευτέρα 16/11, με τις πύλες του πανεπιστημίου να παραμένουν ανοιχτές επί της οδού Πατησίων, για τον κόσμο που θέλει να αφήσει ένα λουλούδι στη μνήμη των νεκρών.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Εξαρχείων και ευρύτερα του χώρου του ιστορικού συγκροτήματος, με απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων.

Τα μέτρα αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 06:00, ενώ αύριο, Τρίτη, η Τροχαία θα προχωρήσει σταδιακά σε κλείσιμο δρόμων και σταθμών μετρό του κέντρου της Αθήνας, λόγω της καθιερωμένης πορείας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναμένεται να βρίσκονται επί ποδός σε όλο το κέντρο, ιδιαίτερα την ημέρα της μεγαλειώδους πορείας. Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνει παρουσία τουλάχιστον 5.000 αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, ενώ drones και ελικόπτερα θα δίνουν συνεχή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, από την περιοχή των Εξαρχείων και της πορείας.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 15/11 έως τις 06:00 της Τετάρτης 18/11 θα ισχύει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:

  • Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πεζόδρομος Τοσίτσα.
  • Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.
  • Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.
  • Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.
  • Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Πλατεία Εξαρχείων.
  • Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.
  • Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.
  • Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.
  • Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Τρίτη

Την Τρίτη 17-11-2026, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης από ώρα 06:00, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω κεντρικούς δρόμους και πλατείες:

  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Ομονοίας.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Συντάγματος.
  • Β. Γεωργίου Α, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
  • Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
  • Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την αμερικανική πρεσβεία

Στο ίδιο ωράριο την Τρίτη 17-11-2026 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης από τις 06.00΄ και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι), οι ρυθμίσεις επεκτείνονται στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στους δρόμους γύρω από την Πρεσβεία των Η.Π.Α.:

  • Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
  • Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
  • Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
  • Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
  • Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Χατζηγιάννη Μέξη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
  • Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Σεμιτέλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς (Λεωφορεία – Τρόλεϊ), ενώ η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα εφαρμόσει μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Οι οδηγοί καλούνται, από την Κυριακή 15-11-2026 έως και την Τρίτη 17-11-2026, να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Κλειστοί σταθμοί μετρό

Στις 14:00 το μεσημέρι αναμένεται να κλείσουν πέντε σταθμοί μετρό από τους οποίους θα περάσει η πορεία της 17ης Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους σταθμούς «Ομόνοια», «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα», «Ευαγγελισμός» και «Μέγαρο Μουσικής».

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