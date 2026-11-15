Πολυτεχνείο: Ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης

Ξεκίνησε ο τριήμερος εορτασμός για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Στον ιστορικό χώρο της οδού Πατησίων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και δράσεις μνήμης, με φοιτητές, μαθητές και πολίτες να προσέρχονται για να τιμήσουν την...

Snapshot Τα κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παραμένουν κλειστά και οι δράσεις πραγματοποιούνται μόνο στους εξωτερικούς χώρους.

Οι εξωτερικές πύλες στην οδό Πατησίων θα είναι ανοιχτές από τις 8:30 έως τις 18:00 τις δύο πρώτες ημέρες, με ενδεχόμενο πρόωρου κλεισίματος για λόγους ασφάλειας.

Την ημέρα της επετείου, 17 Νοεμβρίου, η πρόσβαση θα επιτρέπεται από τις 9:00 έως τις 13:00.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκθέσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και δράσεις που στοχεύουν στην ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της εξέγερσης του 1973. Snapshot powered by AI

Με τα κτήρια να παραμένουν κλειστά και τις προγραμματισμένες δράσεις να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους, ξεκίνησαν σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, οι τριήμερες εκδηλώσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση των φοιτητών τον Νοέμβριο του 1973.

Λίγο πριν από τις 07:00 το πρωί, μέλη φοιτητικών συλλόγων και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων πέρασαν τις πύλες του ιστορικού συγκροτήματος, σηματοδοτώντας την έναρξη του φετινού εορτασμού.

Για την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, οι εξωτερικές πύλες του Πολυτεχνείου, επί της οδού Πατησίων, θα παραμένουν ανοιχτές από τις 8:30 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να κλείσουν νωρίτερα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία και την ασφάλεια των κτηρίων. Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της επετείου, η πρόσβαση στον χώρο θα επιτρέπεται από τις 9:00 έως τις 13:00.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για σήμερα και αύριο περιλαμβάνει σειρά δράσεων, με στόχο να αναδειχθεί ο ιστορικός χαρακτήρας του Πολυτεχνείου και να ενθαρρυνθεί η συζήτηση γύρω από τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973. Παράλληλα, μέσα από εκθέσεις και προβολές ντοκιμαντέρ, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα ιστορικά γεγονότα και να θυμηθούν στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεότερη ελληνική ιστορία.

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