53η Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από 15 έως 18 Νοεμβρίου

Σε ποιους δρόμους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση αύριο, Κυριακή

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

53η Επέτειος Πολυτεχνείου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα από 15 έως 18 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από τις 15 έως τις 18 Νοεμβρίου ισχύουν απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, το Σύνταγμα και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα λόγω των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.
  • Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου θα κλείσουν επιπλέον κεντρικοί δρόμοι και πλατείες, όπως η Πανεπιστημίου, η Ομόνοια, η Σταδίου, η Λεωφόρος Βασ. Σοφίας και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, με απαγόρευση στάσης από τις 06:00 και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι.
  • Οι ρυθμίσεις της Τρίτης επεκτείνονται και σε λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και σε δρόμους γύρω από την Πρεσβεία των ΗΠΑ, με απαγόρευση στάσης και κυκλοφοριακές διακοπές.
  • Θα υπάρξουν έκτακτες τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των λεωφορείων και τρόλεϊ, ενώ η Τροχαία θα εφαρμόσει μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας.
  • Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη στάθμευση και την κίνηση στην περιοχή των εκδηλώσεων από 15 έως 17 Νοεμβρίου για την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων.
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Από αύριο, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, με κορύφωση την καθιερωμένη πορεία από την πύλη της Πατησίων έως και την Αμερικανική Πρεσβεία, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Η Τροχαία προχωρά σε σταδιακές απαγορεύσεις στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, το Σύνταγμα και την Πρεσβεία των ΗΠΑ.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το πρωί της Κυριακής έως το πρωί της Τετάρτης 18/11.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης γύρω από το Πολυτεχνείο

Από τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 15/11 έως τις 06:00 της Τετάρτης 18/11 θα ισχύει απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στους εξής δρόμους:

  • Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πεζόδρομος Τοσίτσα.
  • Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.
  • Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.
  • Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.
  • Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.
  • Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Πλατεία Εξαρχείων.
  • Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.
  • Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνη.
  • Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνη.
  • Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.
  • Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Τρίτη

Την Τρίτη 17-11-2026, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης από ώρα 06:00, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων θα πραγματοποιείται σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στους παρακάτω κεντρικούς δρόμους και πλατείες:

  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Ομονοίας.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Πλατεία Συντάγματος.
  • Β. Γεωργίου Α, σε όλο το μήκος της.
  • Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
  • Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
  • Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
  • Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Στο ίδιο ωράριο την Τρίτη 17-11-2026 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης από τις 06.00΄ και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από το μεσημέρι), οι ρυθμίσεις επεκτείνονται στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στους δρόμους γύρω από την Πρεσβεία των Η.Π.Α.:

  • Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
  • Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
  • Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
  • Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
  • Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
  • Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
  • Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Χατζηγιάννη Μέξη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
  • Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
  • Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Σεμιτέλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
  • Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
  • Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού

Πώς θα κινηθούν Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς (Λεωφορεία – Τρόλεϊ), ενώ η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα εφαρμόσει μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Οι οδηγοί καλούνται, από την Κυριακή 15-11-2026 έως και την Τρίτη 17-11-2026, να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α. και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, τόσο για τη δική τους εξυπηρέτηση όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

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