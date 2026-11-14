Καιρός: Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες – Τι προβλέπεται για την πορεία του Πολυτεχνείου

Snapshot Τις επόμενες ημέρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, με άστατο καιρό και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα της πορείας για το Πολυτεχνείο, στην Αθήνα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με περιορισμένες πιθανότητες βροχής και θερμοκρασίες έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως τις 20 Νοεμβρίου, με μέγιστες τιμές 17-24 βαθμούς, ενώ μετά τις 21 Νοεμβρίου ενδέχεται να σημειωθεί πτώση λόγω βόρειων ανέμων. Snapshot powered by AI

Με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και θερμοκρασίες που θα διατηρηθούν σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, αναμένεται να κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Η δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο φαίνεται πως θα βρεθούν στο επίκεντρο των περισσότερων βροχοπτώσεων, ενώ κατά διαστήματα φαινόμενα αναμένονται και σε περιοχές της βόρειας και ανατολικής χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου θα διατηρηθεί το άστατο σκηνικό, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται επίσης σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός αναμένεται να διατηρηθεί σχετικά ήπιος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις, ενώ οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχοπτώσεων θα παραμείνουν περιορισμένες.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η αστάθεια αναμένεται να επιμείνει κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στα νησιά του Ιονίου, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, χωρίς να αποκλείονται πρόσκαιρες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για το διάστημα 17-20 Νοεμβρίου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου και μετά, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκδήλωση νέων βροχοπτώσεων, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Για την Τρίτη και την Τετάρτη, τα περισσότερα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Σε άλλες περιοχές της χώρας ο καιρός αναμένεται να είναι πιο σταθερός, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Τι καιρό θα έχει στην πορεία του Πολυτεχνείου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις μνήμης και η καθιερωμένη πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας Met Office, στην Αθήνα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις νυχτερινές και πρωινές ώρες θα κυμανθεί κοντά στους 14 βαθμούς.

Οι πιθανότητες βροχόπτωσης εμφανίζονται ιδιαίτερα περιορισμένες.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας κατά το πρώτο μισό της εβδομάδας.

Ειδικότερα, για το διάστημα 16-20 Νοεμβρίου, οι μέγιστες τιμές στα δυτικά και βόρεια αναμένεται να κυμανθούν κατά κανόνα στους 17-21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, δεν αποκλείεται να φτάσουν κατά τόπους τους 22-24 βαθμούς.

Η εικόνα αυτή ενδέχεται να αλλάξει προς το τέλος της περιόδου, καθώς ορισμένα προγνωστικά σενάρια δείχνουν τάση επικράτησης βόρειων ανέμων και υποχώρησης της θερμοκρασίας από τις 21 Νοεμβρίου, αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

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