Ο καιρός στο Νewsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Με ήπιες θερμοκρασίες το Σάββατο

Snapshot Το Σάββατο οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές για τα μέσα Νοεμβρίου, με μέγιστες έως 26 βαθμούς στην Κρήτη και 24-25 βαθμούς σε άλλες περιοχές.

Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας, ενώ η ανατολική και νότια Ελλάδα θα έχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Από την Κυριακή έως τη Δευτέρα οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στη δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με σταδιακή εξασθένηση από την Τρίτη.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι στα περισσότερα θαλάσσια τμήματα, με ενίσχυση έως 6 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο τη Δευτέρα.

Δεν αναμένεται γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά επίμονες βροχές στα δυτικά και καλύτερες καιρικές συνθήκες στα ανατολικά και νότια. Snapshot powered by AI

Το Σάββατο ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλές για τα μέσα Νοεμβρίου. Οι βροχές θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ στην ανατολική και νότια Ελλάδα θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και τοπικά τους 26 βαθμούς στην Κρήτη.

Από την Κυριακή και έως τη Δευτέρα οι βροχές θα επιμείνουν στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά, ενώ την Τρίτη αναμένεται σταδιακός περιορισμός των φαινομένων.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Ελλάδα

Υετός και νεφώσεις

Στη δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο και σε τμήματα της δυτικής ηπειρωτικής χώρας. Φαινόμενα αναμένονται επίσης στη δυτική Μακεδονία και κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Η κατανομή των βροχοπτώσεων δείχνει ότι τα σημαντικότερα φαινόμενα του ευρύτερου γεωγραφικού πεδίου αναμένονται βορειότερα, στις βαλκανικές περιοχές, όπου οι ημερήσιες ποσότητες προσεγγίζουν τοπικά τα 27 χιλιοστά.

Στην κεντρική και ανατολική Στερεά, στη Θεσσαλία, στην ανατολική Πελοπόννησο και στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου θα επικρατήσουν καλύτερες καιρικές συνθήκες, με παροδικές νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Άνεμοι

Οι άνεμοι στα ελληνικά πελάγη δεν αναμένεται να παρουσιάσουν γενικευμένη σημαντική ενίσχυση. Στα περισσότερα θαλάσσια τμήματα θα πνέουν με ασθενείς έως μέτριες εντάσεις, ενώ τοπικά στα βόρεια πελάγη ενδέχεται να είναι ισχυρότεροι.

Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις πρωινές και τις μεσημβρινές ώρες.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θα κυμανθούν από 18 έως 22 βαθμούς. Στη Φλώρινα προβλέπονται 6 βαθμοί το πρωί και 18 το μεσημέρι, στην Κοζάνη 10 με 20 βαθμοί, στην Αλεξανδρούπολη 10 με 20 και στις Σέρρες 12 με 21 βαθμοί.

Στην κεντρική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στη Λάρισα, στην Καρδίτσα και στη Λαμία, ενώ στον Βόλο προβλέπονται 22 βαθμοί. Στα Ιωάννινα η μέγιστη θα περιοριστεί στους 16 βαθμούς, λόγω των διαφορετικών καιρικών συνθηκών στη δυτική Ελλάδα.

Στη νότια χώρα αναμένονται υψηλότερες θερμοκρασίες, με 23 βαθμούς στην Αθήνα και στη Σπάρτη, 25 βαθμούς στο Ναύπλιο και 22 βαθμούς στην Καλαμάτα.

Στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες θα κυμανθούν κυρίως από 21 έως 22 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσουν τους 24 βαθμούς στο Ηράκλειο και τους 26 βαθμούς στα Χανιά.

Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά καλός καιρός, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες παροδικές νεφώσεις. Δεν διαφαίνεται αξιόλογη βροχόπτωση σύμφωνα με τον χάρτη του 24ωρου υετού.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς, στην Κηφισιά από 15 έως 22, στον Πειραιά από 17 έως 22 και στο Ελληνικό από 17 έως 23 βαθμούς.

Στον Μαραθώνα προβλέπονται 15 έως 23 βαθμοί, στο Λαύριο 18 έως 22 και στην Ελευσίνα 16 έως 23 βαθμοί.

Συνολικά, το Σάββατο στην Αττική θα χαρακτηρίζεται από ήπιες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να θυμίζει περισσότερο αρχές φθινοπώρου παρά μέσα Νοεμβρίου.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς να διαφαίνονται ιδιαίτερα αξιόλογες ποσότητες υετού.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ασθενείς έως μέτριες εντάσεις.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς. Στην Καλαμαριά προβλέπονται 14 έως 21 βαθμοί, στη Θέρμη 13 έως 22, στον Λαγκαδά 12 έως 22 και στη Σίνδο 12 έως 22 βαθμοί.

Στη Χαλκηδόνα οι τιμές θα κυμανθούν από 11 έως 22 βαθμούς, ενώ στον Πολύγυρο η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Η εξέλιξη του καιρού από την Κυριακή έως την Τρίτη

Βροχοπτώσεις

Το κύριο χαρακτηριστικό του επόμενου τριημέρου θα είναι η επιμονή των βροχοπτώσεων στη δυτική Ελλάδα, καθώς τα συστήματα που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου θα διατηρούν αυξημένη την πιθανότητα φαινομένων κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, οι βροχές θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και κατά τόπους τη δυτική Πελοπόννησο. Στη δυτική πλευρά των Βαλκανίων τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα, με τις μεγαλύτερες ημερήσιες ποσότητες στον χάρτη να προσεγγίζουν τα 28 χιλιοστά. Αντίθετα, στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πολύ πιο περιορισμένα.

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά. Οι βροχές θα συνεχιστούν στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, επηρεάζοντας κυρίως την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τμήματα της δυτικής Πελοποννήσου. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στον ευρύτερο χάρτη προσεγγίζουν τα 23 χιλιοστά, κυρίως προς την Αδριατική.

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, τα φαινόμενα παρουσιάζουν σαφή εξασθένηση. Οι βροχές περιορίζονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και σε ορισμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, με μικρότερες ποσότητες. Το επισημασμένο μέγιστο του ευρύτερου πεδίου υποχωρεί στα 8,6 χιλιοστά, στοιχείο που δείχνει την εξασθένηση της βροχοφόρου δραστηριότητας.

Στην υπόλοιπη χώρα οι συνθήκες θα είναι γενικά καλύτερες, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια.

Άνεμοι

Οι άνεμοι κατά τη διάρκεια του τριημέρου θα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στο Ιόνιο και το Αιγαίο.

Η σημαντικότερη ενίσχυση εμφανίζεται τη Δευτέρα στο βόρειο Ιόνιο, όπου ο χάρτης του ICON-EU δίνει μέγιστη μέση ένταση περίπου 42 km/h, που αντιστοιχεί σε 6 μποφόρ. Ενισχυμένοι άνεμοι εμφανίζονται επίσης κατά τόπους στα υπόλοιπα τμήματα του Ιονίου και στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πελοποννήσου.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι, με τοπικές εντάσεις κυρίως 3 έως 5 μποφόρ, σύμφωνα με την κατανομή που αποτυπώνεται στον διαθέσιμο χάρτη της Δευτέρας.

Δεν διακρίνεται στον συγκεκριμένο χάρτη εκτεταμένο πεδίο πολύ θυελλωδών ανέμων στα ελληνικά πελάγη.

Θερμοκρασία

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, η χώρα θα ξεκινήσει το τετραήμερο με σχετικά υψηλές τιμές, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια.

Το Σάββατο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 23 με 25 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές και έως 26 βαθμούς στην Κρήτη, ενώ στη βόρεια Ελλάδα θα διατηρηθούν κυρίως μεταξύ 18 και 22 βαθμών.

Για την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, οι διαθέσιμοι χάρτες υετού και ανέμων αποτυπώνουν κυρίως τη διατήρηση των βροχοπτώσεων στα δυτικά και τη σταδιακή εξασθένησή τους. Δεν παρέχουν όμως αντίστοιχα ημερήσια θερμοκρασιακά πεδία, ώστε να προσδιοριστούν με την ίδια ακρίβεια οι μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες του τριημέρου.

Η παρουσία περισσότερων νεφώσεων και βροχών στη δυτική Ελλάδα μπορεί να περιορίζει την ημερήσια άνοδο της θερμοκρασίας σε αυτές τις περιοχές, σε αντίθεση με τα ανατολικά και νότια, όπου αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Συνολική εκτίμηση

Το επόμενο τετραήμερο παρουσιάζει μια χαρακτηριστική διαφοροποίηση ανάμεσα στη δυτική και την ανατολική Ελλάδα. Οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα δυτικά έως τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη θα εξασθενήσουν αισθητά.

Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι στο Ιόνιο, φτάνοντας τη Δευτέρα τα 6 μποφόρ, χωρίς να διαφαίνεται γενικευμένη έντονη ανεμολογική επιβάρυνση στο Αιγαίο.

Παράλληλα, το Σάββατο θα επικρατήσουν σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα κεντρικά και νότια, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς.

Με λίγα λόγια, δεν διαφαίνεται κάποια γενικευμένη κακοκαιρία για το σύνολο της χώρας, αλλά μια περίοδος με επίμονες βροχές στα δυτικά και αρκετά καλύτερο καιρό στα ανατολικά και νότια.

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