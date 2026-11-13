Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Διαδοχικές βροχές έως τη Δευτέρα

Snapshot Η χώρα θα αντιμετωπίσει πολυήμερη βροχερή περίοδο από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα με διαδοχικές ζώνες βροχών κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Οι ημερήσιες βροχοπτώσεις δεν είναι εξαιρετικά υψηλές (μέγιστα περίπου 24-28 mm), αλλά η επανάληψη των βροχών αυξάνει τον κίνδυνο υδρολογικών προβλημάτων.

Η σωρευτική βροχή στις ίδιες λεκάνες, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, καθορίζει την επιβάρυνση του εδάφους και την πιθανότητα πλημμυρών, γεγονός που παρακολουθείται μέσω του συστήματος FLOODS.

Από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου αναμένεται σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων με ημερήσια μέγιστα περίπου 8 mm και περιορισμό της έκτασης των βροχών.

Η κατάσταση θα αξιολογείται καθημερινά με βάση τα δεδομένα του Early Warning και του FLOODS για την παρακολούθηση της εξέλιξης των βροχοπτώσεων και των υδρολογικών επιπτώσεων. Snapshot powered by AI

Σε μια πολυήμερη βροχερή περίοδο εισέρχεται η χώρα, σύμφωνα με τη σημερινή πρωινή εικόνα του ICON 00 UTC. Το κύριο χαρακτηριστικό της εξέλιξης δεν είναι ένα μεμονωμένο πολύ ισχυρό επεισόδιο, αλλά οι διαδοχικές ζώνες βροχών που θα μας απασχολήσουν από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα.

Η πρώτη ανάγνωση του πενθήμερου Early Warning είναι σχετικά καθησυχαστική ως προς τις ακραίες ημερήσιες τιμές. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που εντοπίζονται στο πεδίο του μοντέλου είναι περίπου 28 mm την Παρασκευή, 27 mm το Σάββατο, 26 mm την Κυριακή και 24 mm τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη υποχωρούν αισθητά, κοντά στα 8 mm. Ωστόσο, η πραγματική μετεωρολογική πληροφορία βρίσκεται περισσότερο στη διάρκεια και στην επανάληψη των φαινομένων.

Από τα δυτικά στα βόρεια και ξανά στα δυτικά

Την Παρασκευή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στη δυτική και βορειοδυτική χώρα. Το Σάββατο η κύρια ζώνη βροχής μετατοπίζεται βορειότερα και προς τα βορειοανατολικά, με το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος να εμφανίζεται προς τη Θράκη.

Η εικόνα όμως αλλάζει ξανά την Κυριακή, όταν οι σημαντικότερες βροχές επανέρχονται στα δυτικά, ενώ και τη Δευτέρα διατηρείται η επιβάρυνση περίπου στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Αυτή η επαναφορά των βροχών στη δυτική Ελλάδα είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της σημερινής πρόγνωσης. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα σύντομο πέρασμα που ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ώρες, αλλά για μια ακολουθία επεισοδίων που μπορεί να επηρεάσει επανειλημμένα τις ίδιες ή γειτονικές λεκάνες.

Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε τα 28 ή τα 26 χιλιοστά

Όταν εξετάζουμε την πιθανότητα υδρολογικών προβλημάτων, δεν έχει σημασία μόνο το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής. Μια περιοχή μπορεί να δεχθεί μια πρώτη βροχή την Παρασκευή, να ακολουθήσει ένα διάλειμμα και στη συνέχεια να δεχθεί νέο επεισόδιο την Κυριακή και τη Δευτέρα. Στο μεταξύ το έδαφος έχει ήδη επιβαρυνθεί.

Όσο αυξάνεται η υγρασία του εδάφους, τόσο μικρότερο μέρος της επόμενης βροχής μπορεί να απορροφηθεί και τόσο μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να μετατραπεί σε επιφανειακή απορροή. Αυτός είναι ο λόγος που, σε μια τέτοια εξέλιξη, αποκτούν ιδιαίτερη αξία τα προϊόντα FLOODS: μας επιτρέπουν να περάσουμε από την απλή πρόγνωση της βροχής στην εκτίμηση της συνολικής φόρτισης των λεκανών.

Στο επίκεντρο η σωρευτική βροχή

Το επιχειρησιακό σύστημα FLOODS υπολογίζει, μεταξύ άλλων, τη βροχόπτωση ανά λεκάνη στο 72ωρο και τα συνολικά ύψη βροχής στο 120ωρο. Το χθεσινό βασικό workflow ολοκλήρωσε κανονικά τόσο τους υπολογισμούς βροχής 72 ωρών ανά λεκάνη όσο και τα 120ωρα αθροίσματα και τους αντίστοιχους χάρτες outlook. Αυτή είναι ακριβώς η πληροφορία που χρειάζεται να παρακολουθήσουμε τώρα. Εάν στα επόμενα τρεξίματα επιβεβαιώνεται ότι οι μεγαλύτερες σωρευτικές ποσότητες συγκεντρώνονται στις ίδιες λεκάνες της δυτικής Ελλάδας, τότε η σημασία των μεταγενέστερων βροχών της Κυριακής και της Δευτέρας αυξάνεται, ακόμη κι αν οι ημερήσιες τιμές τους δεν χαρακτηρίζονται από μόνες τους ακραίες.

Προς αποκλιμάκωση από την Τρίτη

Το θετικό στοιχείο της σημερινής πρόγνωσης είναι ότι προς την Τρίτη 17 Νοεμβρίου το σήμα του υετού εξασθενεί αισθητά. Το ημερήσιο μέγιστο περιορίζεται περίπου στα 8 mm και η έκταση των σημαντικότερων βροχών μειώνεται.

Αν αυτή η τάση διατηρηθεί και στα επόμενα τρεξίματα, θα σημαίνει ότι μετά από τέσσερις ημέρες διαδοχικών περασμάτων θα ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση.

Τι παρακολουθούμε από εδώ και πέρα

Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για ένα γενικευμένο ακραίο επεισόδιο. Υπάρχει όμως λόγος να παρακολουθούμε προσεκτικά τη δυτική Ελλάδα, όχι τόσο για ένα μεμονωμένο ημερήσιο μέγιστο, αλλά για τη σωρευτική επίδραση των διαδοχικών βροχών.

Η Κυριακή και η Δευτέρα είναι οι ημέρες που θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα έχει προηγηθεί ήδη σημαντική φόρτιση των ίδιων λεκανών. Η καθημερινή σύγκριση του Early Warning με τα προϊόντα FLOODS θα μας δείξει αν το σημερινό σήμα ενισχύεται, μετατοπίζεται ή περιορίζεται.

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