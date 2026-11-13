Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Διαδοχικές βροχές έως τη Δευτέρα

Γιατί στρέφεται η προσοχή στη δυτική Ελλάδα

Δημήτρης Δρίζος

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Διαδοχικές βροχές έως τη Δευτέρα
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η χώρα θα αντιμετωπίσει πολυήμερη βροχερή περίοδο από την Παρασκευή έως τη Δευτέρα με διαδοχικές ζώνες βροχών κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα.
  • Οι ημερήσιες βροχοπτώσεις δεν είναι εξαιρετικά υψηλές (μέγιστα περίπου 24-28 mm), αλλά η επανάληψη των βροχών αυξάνει τον κίνδυνο υδρολογικών προβλημάτων.
  • Η σωρευτική βροχή στις ίδιες λεκάνες, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα, καθορίζει την επιβάρυνση του εδάφους και την πιθανότητα πλημμυρών, γεγονός που παρακολουθείται μέσω του συστήματος FLOODS.
  • Από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου αναμένεται σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων με ημερήσια μέγιστα περίπου 8 mm και περιορισμό της έκτασης των βροχών.
  • Η κατάσταση θα αξιολογείται καθημερινά με βάση τα δεδομένα του Early Warning και του FLOODS για την παρακολούθηση της εξέλιξης των βροχοπτώσεων και των υδρολογικών επιπτώσεων.
Snapshot powered by AI

Σε μια πολυήμερη βροχερή περίοδο εισέρχεται η χώρα, σύμφωνα με τη σημερινή πρωινή εικόνα του ICON 00 UTC. Το κύριο χαρακτηριστικό της εξέλιξης δεν είναι ένα μεμονωμένο πολύ ισχυρό επεισόδιο, αλλά οι διαδοχικές ζώνες βροχών που θα μας απασχολήσουν από την Παρασκευή έως και τη Δευτέρα.

Η πρώτη ανάγνωση του πενθήμερου Early Warning είναι σχετικά καθησυχαστική ως προς τις ακραίες ημερήσιες τιμές. Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής που εντοπίζονται στο πεδίο του μοντέλου είναι περίπου 28 mm την Παρασκευή, 27 mm το Σάββατο, 26 mm την Κυριακή και 24 mm τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη υποχωρούν αισθητά, κοντά στα 8 mm. Ωστόσο, η πραγματική μετεωρολογική πληροφορία βρίσκεται περισσότερο στη διάρκεια και στην επανάληψη των φαινομένων.

unnamed.png

Από τα δυτικά στα βόρεια και ξανά στα δυτικά

Την Παρασκευή το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στη δυτική και βορειοδυτική χώρα. Το Σάββατο η κύρια ζώνη βροχής μετατοπίζεται βορειότερα και προς τα βορειοανατολικά, με το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος να εμφανίζεται προς τη Θράκη.

Η εικόνα όμως αλλάζει ξανά την Κυριακή, όταν οι σημαντικότερες βροχές επανέρχονται στα δυτικά, ενώ και τη Δευτέρα διατηρείται η επιβάρυνση περίπου στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Αυτή η επαναφορά των βροχών στη δυτική Ελλάδα είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της σημερινής πρόγνωσης. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα σύντομο πέρασμα που ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ώρες, αλλά για μια ακολουθία επεισοδίων που μπορεί να επηρεάσει επανειλημμένα τις ίδιες ή γειτονικές λεκάνες.

Γιατί δεν αρκεί να κοιτάμε τα 28 ή τα 26 χιλιοστά

Όταν εξετάζουμε την πιθανότητα υδρολογικών προβλημάτων, δεν έχει σημασία μόνο το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής. Μια περιοχή μπορεί να δεχθεί μια πρώτη βροχή την Παρασκευή, να ακολουθήσει ένα διάλειμμα και στη συνέχεια να δεχθεί νέο επεισόδιο την Κυριακή και τη Δευτέρα. Στο μεταξύ το έδαφος έχει ήδη επιβαρυνθεί.

Όσο αυξάνεται η υγρασία του εδάφους, τόσο μικρότερο μέρος της επόμενης βροχής μπορεί να απορροφηθεί και τόσο μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να μετατραπεί σε επιφανειακή απορροή. Αυτός είναι ο λόγος που, σε μια τέτοια εξέλιξη, αποκτούν ιδιαίτερη αξία τα προϊόντα FLOODS: μας επιτρέπουν να περάσουμε από την απλή πρόγνωση της βροχής στην εκτίμηση της συνολικής φόρτισης των λεκανών.

Στο επίκεντρο η σωρευτική βροχή

Το επιχειρησιακό σύστημα FLOODS υπολογίζει, μεταξύ άλλων, τη βροχόπτωση ανά λεκάνη στο 72ωρο και τα συνολικά ύψη βροχής στο 120ωρο. Το χθεσινό βασικό workflow ολοκλήρωσε κανονικά τόσο τους υπολογισμούς βροχής 72 ωρών ανά λεκάνη όσο και τα 120ωρα αθροίσματα και τους αντίστοιχους χάρτες outlook. Αυτή είναι ακριβώς η πληροφορία που χρειάζεται να παρακολουθήσουμε τώρα. Εάν στα επόμενα τρεξίματα επιβεβαιώνεται ότι οι μεγαλύτερες σωρευτικές ποσότητες συγκεντρώνονται στις ίδιες λεκάνες της δυτικής Ελλάδας, τότε η σημασία των μεταγενέστερων βροχών της Κυριακής και της Δευτέρας αυξάνεται, ακόμη κι αν οι ημερήσιες τιμές τους δεν χαρακτηρίζονται από μόνες τους ακραίες.

Προς αποκλιμάκωση από την Τρίτη

Το θετικό στοιχείο της σημερινής πρόγνωσης είναι ότι προς την Τρίτη 17 Νοεμβρίου το σήμα του υετού εξασθενεί αισθητά. Το ημερήσιο μέγιστο περιορίζεται περίπου στα 8 mm και η έκταση των σημαντικότερων βροχών μειώνεται.

Αν αυτή η τάση διατηρηθεί και στα επόμενα τρεξίματα, θα σημαίνει ότι μετά από τέσσερις ημέρες διαδοχικών περασμάτων θα ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση.

Τι παρακολουθούμε από εδώ και πέρα

Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε για ένα γενικευμένο ακραίο επεισόδιο. Υπάρχει όμως λόγος να παρακολουθούμε προσεκτικά τη δυτική Ελλάδα, όχι τόσο για ένα μεμονωμένο ημερήσιο μέγιστο, αλλά για τη σωρευτική επίδραση των διαδοχικών βροχών.

Η Κυριακή και η Δευτέρα είναι οι ημέρες που θα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι θα έχει προηγηθεί ήδη σημαντική φόρτιση των ίδιων λεκανών. Η καθημερινή σύγκριση του Early Warning με τα προϊόντα FLOODS θα μας δείξει αν το σημερινό σήμα ενισχύεται, μετατοπίζεται ή περιορίζεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Μάκρη: «Έκοψαν εν κρυπτώ τα μεγάλα πεύκα της πλατείας» – Καταγγελία στο Newsbomb, δείτε εικόνες

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Οδηγός κινείται στο αντίθετο ρεύμα στα φανάρια της Αρχαίας Κορίνθου και σπέρνει τον πανικό

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ρομπότ «μεταμορφώνεται» από ανθροποειδές σε τετράποδο - Αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο άγγιγμα

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για καλώδιο GSI: Δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση 

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Τροχαίο με εκτροπή οχήματος - Απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τροχαίο με εκτροπή αυτοκινήτου στον ΒΟΑΚ

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Πύρρος Δήμας: Οι 480 καθαροί έλεγχοι ντόπινγκ, η επιβράβευσή του ως πρεσβευτής της Wada και η μάχη για έναν υγιή αθλητισμό

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα χαμένα βίντεο μετά την πρόταση να αποβληθούν οι συγγενείς

14:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Πολυτεχνείο 2026: Τι ισχύει για σχολεία και φροντιστήρια

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Φόβοι για νέα πανδημία στη Ρωσία - Εμφανίστηκε και δεύτερη μυστηριώδης ασθένεια

14:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

LIVEBLOG: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών της Microsoft 365, αλλά τα προβλήματα παραμένουν - «Κάποια mail δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει και σήμερα το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού

14:06ΚΟΣΜΟΣ

Συγκινητικό χειροκρότημα: Τρίχρονη νίκησε τον καρκίνο και χτυπάει το εορταστικό καμπανάκι του νοσοκομείου

13:56WHAT THE FACT

Μυστηριώδες σήμα από το Διάστημα εμφανίζεται κάθε οκτώ λεπτά – Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιρακινό Κουρδιστάν: Τι δείχνει η θερμή υποδοχή Ταλαμπανί σε Γεραπετρίτη – Γεωργιάδη

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μύλος η Διάσκεψη των Προέδρων για τον επικεφαλής Αρχής Προστασίας Δεδομένων: Αποχή ΠΑΣΟΚ από ψηφοφορία, καβγάς Δουδωνή με Κωνσταντοπούλου και έκρηξη Κακλαμάνη

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Αρχιεπισκόπου: «Σας παρακολουθούμε όλους, δεν μιλάμε πολλές φορές, το καλό θα υπερισχύσει»

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για τον επόμενο πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης στην Πυλαία από τα αδέσποτα σκυλιά - Σκέφτονται να μετακομίσουν οι κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:18ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Φόβοι για νέα πανδημία στη Ρωσία - Εμφανίστηκε και δεύτερη μυστηριώδης ασθένεια

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Πακιστάν: Τίγρης κατασπάραξε TikΤοκer - Σκληρό βίντεο

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Αδημοσίευτο βίντεο: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θωπεύει τα απόκρυφα νεαρής κομπάρσου

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

«Βοηθήστε μας»: Το ανατριχιαστικό χειρόγραφο μήνυμα στο παράθυρο από 4 τρομοκρατημένα παιδιά

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση νεαρών σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού

13:56WHAT THE FACT

Μυστηριώδες σήμα από το Διάστημα εμφανίζεται κάθε οκτώ λεπτά – Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες

14:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

LIVEBLOG: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών της Microsoft 365, αλλά τα προβλήματα παραμένουν - «Κάποια mail δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους»

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Πύρρος Δήμας: Οι 480 καθαροί έλεγχοι ντόπινγκ, η επιβράβευσή του ως πρεσβευτής της Wada και η μάχη για έναν υγιή αθλητισμό

08:42ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τέτοια φρίκη»: Νάρκωνε τη σύζυγό του και τη βίαζαν ξένοι

14:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Πολυτεχνείο 2026: Τι ισχύει για σχολεία και φροντιστήρια

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «διπλή γλώσσα βροχής» και πτώση θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

12:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Οδυσσέας Δήμας: Παραπέμφθηκε στον ανακριτή με κακουργηματικές διώξεις για τα αναβολικά

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μύλος η Διάσκεψη των Προέδρων για τον επικεφαλής Αρχής Προστασίας Δεδομένων: Αποχή ΠΑΣΟΚ από ψηφοφορία, καβγάς Δουδωνή με Κωνσταντοπούλου και έκρηξη Κακλαμάνη

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: Εντυπωσιακό βίντεο από το εσωτερικό του πιλοτηρίου Τ-6Α κατά τη διάρκεια ελιγμών

12:06ΕΥ ΖΗΝ

Πώς θα καταλάβετε εάν το κρέας είναι αλλοιωμένο; Καθηγητής εξηγεί όσα πρέπει να προσέχουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ