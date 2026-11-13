Καιρός: Έρχεται «διπλή γλώσσα βροχής» και πτώση θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

Snapshot Αναμένονται συννεφιά και βροχές κυρίως στα δυτικά της Ελλάδας, με επέκταση το βράδυ σε Εύβοια και κεντρικό-ανατολικό Αιγαίο.

Το Σάββατο βροχές θα πλήξουν τη Θράκη και το βράδυ θα επεκταθούν μέχρι τη Μυτιλήνη και τη Χίο.

Την Κυριακή προβλέπεται τοπική βελτίωση του καιρού.

Στις 18 και 19 Νοεμβρίου θα σχηματιστεί «διπλή γλώσσα» βροχής με εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε δυτική και ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Από τις 20 Νοεμβρίου αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας με ψύχος να εισχωρεί από τα βόρεια προς τη νότια Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Συννεφιά και βροχές αναμένονται στην Ελλάδα, σύμφωνα με το νέο δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, από τη Φλώρινα έως την Πελοπόννησο, με επέκταση το βράδυ σε Εύβοια και κεντρικό-ανατολικό Αιγαίο. Η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα συνεχιστεί με βροχές το Σάββατο και τοπική βελτίωση την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, οι βροχές θα ξεκινήσουν από περιοχές όπως η Φλώρινα και θα επεκταθούν έως την Πελοπόννησο. Το βράδυ, τα φαινόμενα θα μεταφερθούν προς την Εύβοια και το κεντρικό-ανατολικό Αιγαίο, ενώ μέχρι το μεσημέρι τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα θα εντοπίζονται στα δυτικά της Ελλάδας.

Το Σάββατο αναμένονται βροχές σε περιοχές της Θράκης όπως η Ξάνθη, η Αλεξανδρούπολη και η Ορεστιάδα, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν μέχρι τη Μυτιλήνη και τη Χίο.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, δίνοντας μια ανάσα στα καιρικά φαινόμενα.

Τη Δευτέρα προβλέπονται νέες βροχές στην Κέρκυρα, ενώ την Τρίτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν έως το Αγρίνιο. Στις 18 και 19 Νοεμβρίου, θα σχηματιστεί μια «διπλή γλώσσα» βροχής: η μία κατά μήκος της δυτικής Ελλάδας και η άλλη κατά μήκος της ανατολικής νησιωτικής χώρας, φέρνοντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις. Από τις 20 Νοεμβρίου, αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να εισχωρεί από τα βόρεια και να κατεβαίνει βαθιά στη νότια Ελλάδα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και την αναλυτική πρόγνωση, δείτε το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου:

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