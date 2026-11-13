O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Για σήμερα, Παρασκευή προβλέπονται βροχές, οι περισσότερες από τις οποίες θα σημειωθούν στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου

Θοδωρής Κολυδάς

O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
ΚΑΙΡΟΣ
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Αυξημένη συννεφιά, αρκετή υγρασία και πολύ ενισχυμένοι νοτιάδες θα αποτελέσουν τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Η σκόνη θα προέρχεται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, ωστόσο από το απόγευμα του Σαββάτου θα αρχίσει σταδιακά να περιορίζεται. Η ουσιαστικότερη απομάκρυνσή της αναμένεται μέσα στην Κυριακή, όταν η επικράτηση ισχυρών βοριάδων θα μετατοπίσει το νέφος σκόνης νοτιότερα.

Βροχές στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο

Για σήμερα, οι περισσότερες βροχές προβλέπονται στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι νότιοι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι στα πελάγη, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά, κυρίως στο βόρειο Αιγαίο, ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Καιρός - Κολυδάς

Παρά τη συννεφιά και τις βροχές σε ορισμένες περιοχές, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν περίπου τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 23 με 25 βαθμούς. Κατά τόπους δεν αποκλείονται ακόμη και τιμές κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός - Κολυδάς

Αττική: Πολλές νεφώσεις και ισχυροί νοτιάδες

Στην Αττική προβλέπεται παροδικά αυξημένη συννεφιά, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη ασθενής βροχή, όμως το κυριότερο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι νότιοι άνεμοι.

Καιρός - Κολυδάς

Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, ενώ στα νότια και ανατολικά τμήματα του νομού ενδέχεται τοπικά να αγγίζουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα το μεσημέρι θα φτάσει περίπου τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός - Κολυδάς

Παρόμοια εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης αυξημένες νεφώσεις, με λίγες ασθενείς και τοπικού χαρακτήρα βροχές κατά περιόδους.

Οι νότιοι άνεμοι θα παραμένουν ενισχυμένοι, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός - Κολυδάς

Σάββατο: Παραμένουν οι νοτιάδες – Αρχίζει η αλλαγή από το βόρειο Αιγαίο

Και το Σάββατο θα διατηρηθούν κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι νοτιάδες θα εξακολουθούν να είναι ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ.

Σταδιακά, όμως, μέσα στην ημέρα θα ξεκινήσει η αλλαγή της κυκλοφορίας. Από το βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σε βοριάδες και η μεταβολή αυτή θα επεκταθεί νοτιότερα.

Η αλλαγή της διεύθυνσης των ανέμων θα είναι καθοριστική τόσο για την υποχώρηση της αφρικανικής σκόνης όσο και για την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που θα ακολουθήσει.

Καιρός - Κολυδάς

Κυριακή: Επικρατούν οι βοριάδες και πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

Την Κυριακή οι βροχές θα είναι πλέον πολύ λιγότερες και οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σχεδόν παντού σε βορείων διευθύνσεων.

Οι βοριάδες θα φτάνουν γενικά τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο θα αγγίζουν τα 8 μποφόρ.

Καιρός - Κολυδάς

Η επικράτηση του βορείου ρεύματος θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η μεταβολή θα είναι περισσότερο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα, όπου την Κυριακή οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν προβλέπεται να ξεπεράσουν περίπου τους 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, αλλά και στα νησιά, οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν κατά τόπους γύρω στους 20 με 21 βαθμούς.

Καιρός - Κολυδάς

Χωρίς νέα σημαντική πτώση τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα βρίσκονται κοντά στους 15 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά και νότια θα φτάνουν τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Μόνο στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας είναι πιθανό να καταγραφούν τοπικά θερμοκρασίες έως περίπου 22 βαθμούς.

Οι τιμές αυτές βρίσκονται πλέον πιο κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.

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