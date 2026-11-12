Καιρός: Λασποβροχές και 26άρια τις επόμενες ώρες - Πότε θα έρθει νέο ψυχρο μέτωπο

Snapshot Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα γίνει πιο φθινοπωρινός με πτώση της θερμοκρασίας και έντονα φαινόμενα σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Την Παρασκευή και το Σάββατο οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, μεταφέροντας θερμές και υγρές αέριες μάζες από βόρεια Αφρική.

Βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά, βορειοδυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο και δυτική Στερεά.

Την Τρίτη ο καιρός θα βελτιωθεί με επιστροφή σε πιο θερμές θερμοκρασίες και βροχές κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα βόρεια.

Στα εσωτερικά και νότια τμήματα της χώρας θα επικρατήσει σχετικά σταθερός καιρός με υψηλές θερμοκρασίες έως 26 βαθμούς Κελσίου, παρά τη διαδοχική παρουσία συννεφιάς και τοπικών βροχών. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στον καιρό προβλέπονται τις επόμενες ημέρες, καθώς μεταβαίνουμε από σχεδόν ανοιξιάτικες συνθήκες σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό την Κυριακή και τη Δευτέρα. Την Τρίτη, ο καιρός αναμένεται να επανέλθει σε πιο θερμές θερμοκρασίες, με βροχοπτώσεις κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αύριο Παρασκευή και το Σάββατο, οι νοτιάδες θα φτάσουν σε επίπεδα θυέλλης στο Αιγαίο, μεταφέροντας θερμές και υγρές αέριες μάζες από θαλάσσιες εκτάσεις.

Αυτό θα αυξήσει τη σχετική υγρασία στην περιοχή και θα προκαλέσει αυξομειώσεις στις βροχοπτώσεις, κυρίως στα ανατολικά και το δυτικό Αιγαίο. Αντίθετα, οι εσωτερικές περιοχές της χώρας θα βιώσουν πιο σταθερό καιρό με αυξημένες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι συννεφιές θα διαδέχονται την ηλιοφάνεια στους περισσότερους νομούς, ενώ στα δυτικά, βορειοδυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται τοπικές βροχές. Την Παρασκευή, οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ το Σάββατο μια διαταραχή θα επιφέρει πιο έντονες βροχές κυρίως στο ανατολικό βορειοανατολικό Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σε περιοχές όπως το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και η δυτική Στερεά, θα χρειαστεί προσοχή λόγω πιθανών ισχυρών καταιγίδων.

Οι νότιοι άνεμοι που επικρατούν στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, μεταφέροντας θερμή αέρια μάζα από τις ακτές της βόρειας Αφρικής.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τιμές που θα κυμανθούν μεταξύ 23 και 26 βαθμών Κελσίου σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, η Αττικοβοιωτία και η Κρήτη. Παρά τη ζέστη, ο καιρός δεν θα είναι εντελώς καθαρός, καθώς οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια, συνοδευόμενες από τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται να περάσει ψυχρό μέτωπο από τα βόρεια και βορειοανατολικά, προκαλώντας έντονα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση έως τη Δευτέρα. Την Τρίτη, θα επικρατήσει και πάλι ένα παρόμοιο μοτίβο, με βροχές στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα βόρεια, ενώ οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σχετικά υψηλές για την εποχή.

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