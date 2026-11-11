Καιρός: Φακοειδή νέφη πάνω από τον Όλυμπο - Τι είναι το φαινόμενο

Snapshot Σήμερα πάνω από τον Όλυμπο εμφανίστηκαν φακοειδή νέφη, που έχουν σχήμα φακού ή ιπτάμενου δίσκου.

Τα φακοειδή νέφη σχηματίζονται στην τροπόσφαιρα κοντά σε ορεινούς όγκους σε μεγάλα υψόμετρα.

Δημιουργούνται από τον αέρα που αναγκάζεται να ανέβει πάνω από οροσειρές, προκαλώντας κάθετα κύματα στην ατμόσφαιρα.

Τα σύννεφα φαίνονται στατικά επειδή η υγρασία συμπυκνώνεται στην κορυφή του κύματος και εξατμίζεται στην κάτω πλευρά του.

Τα φακοειδή νέφη σχετίζονται με ισχυρά αεροδυναμικά κύματα και αναταράξεις, γι’ αυτό τα αεροπλάνα τα αποφεύγουν, ενώ οι πιλότοι ανεμοπτέρων τα χρησιμοποιούν για να κερδίσουν ύψος. Snapshot powered by AI

Ο καιρός έχει «φορέσει» για τα καλά τα... χειμερινά του, με τις χαμηλές θερμοκρασίες, τη συννεφιά και τις βροχοπτώσεις να είναι πλεόν καθημερινό φαινόμενο ανά τη χώρα.

Έτσι, σήμερα, πάνω από τον Όλυμπο, την εμφάνισή τους έκαναν φακοειδή νέφη, δημιουργώντας εντυπωσιακές εικόνες πάνω από το ψηλότερο βουνό της χώρας που αποτυπώθηκαν από τον φωτογραφικό φακό και αναδημοσιεύθηκαν από το Forecast Weather Greece.

Τι είναι τα φακοειδή νέφη

Τα φακοειδή νέφη (επιστημονικά Altocumulus lenticularis) είναι στατικά σύννεφα με σχήμα φακού ή ιπτάμενου δίσκου που σχηματίζονται στην τροπόσφαιρα.

Βασικά χαρακτηριστικά

Σχήμα: Ομαλό, συμμετρικό, σαν φακός, πιατάκι ή UFO.

Θέση: Εμφανίζονται συνήθως σε μεγάλα υψόμετρα (συχνά ως υψισυννέφα) κοντά σε ορεινούς όγκους.

Σημασία για πιλότους: Επειδή σχετίζονται με ισχυρά αεροδυναμικά κύματα και αναταράξεις, τα αεροπλάνα συνήθως τα αποφεύγουν, αν και οι πιλότοι ανεμοπτέρων τα χρησιμοποιούν για να κερδίσουν ύψος.

Πώς δημιουργούνται

Κύματα αέρα: Δημιουργούνται όταν σταθερός, υγρός και θερμός αέρας αναγκάζεται να ανέβει πάνω από ένα εμπόδιο (όπως μια οροσειρά ή λόφους).

Κίνηση κύματος: Καθώς ο αέρας περνάει πάνω από το εμπόδιο, δημιουργεί κάθετα κύματα (κύματα βαρύτητας) στην ατμόσφαιρα.

Συμπύκνωση και εξάτμιση: Στην κορυφή του κύματος, η υγρασία συμπυκνώνεται και σχηματίζει το σύννεφο. Στην κάτω πλευρά του κύματος (κατάβαση), ο αέρας θερμαίνεται και το σύννεφο εξατμίζεται, δίνοντας την εντύπωση ότι το σύννεφο μένει «ακίνητο» (στατικό) στον ουρανό, παρότι μέσα του πνέουν ισχυροί άνεμοι.

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