Καιρός: Το Ελ Νίνιο φτάνει τους 2°C - Προειδοποίηση των επιστημόνων για έναν ακραίο χειμώνα

Snapshot Το φαινόμενο του Ελ Νίνιο το 2026 καταγράφει θερμοκρασιακή απόκλιση 2,0 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας το το δεύτερο ισχυρότερο από το 1950 για την περίοδο Αύγουστος-Οκτώβριος.

Υπάρχει 83% πιθανότητα το φαινόμενο να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του 1997-1998 μέχρι το τέλος του 2026, προκαλώντας ακραίες καιρικές συνθήκες τον επερχόμενο χειμώνα.

Οι επιφανειακές θερμοκρασίες του Ειρηνικού είναι ιδιαίτερα αυξημένες, με απόκλιση έως 4,7 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι θερμοκρασίες στα βαθύτερα στρώματα έχουν σταθεροποιηθεί από τα μέσα Οκτωβρίου.

Οι συνέπειες του ισχυρού Ελ Νίνιο είναι ήδη ορατές, με μειωμένη δραστηριότητα τυφώνων στον Ατλαντικό και ιστορικά βροχερό φθινόπωρο σε κάποιες αμερικανικές πόλεις.

Οι μελλοντικές καιρικές συνθήκες στις αρχές του 2027 θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της θέρμανσης των ωκεανών, που αναμένεται να κρατήσει τις ακραίες συνθήκες τουλάχιστον έως το πρώτο τρίμηνο του 2027. Snapshot powered by AI

Το φαινόμενο του Ελ Νίνιο ενισχύεται με ταχύτατους ρυθμούς και πλησιάζει σε πρωτοφανή επίπεδα, προκαλώντας την έκδοση σαφούς προειδοποίησης από τους ειδικούς της NOAA για τους επόμενους μήνες. Από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2026, ο επίσημος δείκτης κατέγραψε εντυπωσιακή θερμοκρασιακή απόκλιση 2,0 βαθμών Κελσίου, καθιστώντας το φετινό επεισόδιο το δεύτερο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί για τη συγκεκριμένη περίοδο από το 1950.

Μόνο το φαινόμενο του 1997-1998 είχε φτάσει σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Καθώς η διαφορά μειώνεται, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι υπάρχει 83% πιθανότητα το σημερινό επεισόδιο να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ μέχρι το τέλος του έτους, μετατρέποντας τον χειμώνα που έρχεται σε μια περίοδο ακραίων καιρικών συνθηκών.

Τα απόλυτα ρεκόρ του παρελθόντος

Τα στοιχεία προέρχονται από τον δείκτη Relative Oceanic Niño Index, το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων της NOAA για τη μέτρηση της έντασης του φαινομένου.

Ειδικότερα, η τιμή των 2,0 βαθμών Κελσίου συγκρίνεται με τους 2,07 βαθμούς που είχαν καταγραφεί το φθινόπωρο του 1997. Το επεισόδιο του 2026 έχει ήδη ξεπεράσει σημαντικά εκείνο του 2015, όταν κατά την ίδια περίοδο ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στους 1,80 βαθμούς.

Ωστόσο, το απόλυτο ρεκόρ τριμήνου εξακολουθεί να ανήκει στην περίοδο 1982-1983, όταν ο δείκτης είχε φτάσει στους 2,40 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη της φετινής περιόδου θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα συνεχιστεί η θέρμανση των ωκεανών. Εάν η άνοδος ακολουθήσει την πορεία του 2015, η κορύφωση του φαινομένου θα μπορούσε να φτάσει τους 2,42 βαθμούς, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ. Εάν, αντίθετα, ακολουθήσει την πορεία του 1982, η τιμή θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τους 2,73 βαθμούς Κελσίου.

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Οι επίσημες εκτιμήσεις δείχνουν υψηλή πιθανότητα εκδήλωσης ενός ιστορικού επεισοδίου, το οποίο ορίζεται ως τριμηνιαία τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 2,5 βαθμών Κελσίου.

Το Κέντρο Κλιματικών Προβλέψεων εκτιμά ότι η πιθανότητα αυτή ανέρχεται στο 83% για το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, ενώ υποχωρεί ελαφρώς στο 70% για την περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου.

Οι εξαιρετικά αποκλίνουσες συνθήκες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Αυτή τη στιγμή, τα επιφανειακά νερά του Ειρηνικού Ωκεανού παραμένουν ιδιαίτερα θερμά. Στην κύρια περιοχή παρακολούθησης του φαινομένου, η θερμοκρασία βρίσκεται 2,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο, ενώ στην ανατολικότερη περιοχή, ανοιχτά του Περού και του Ισημερινού, η απόκλιση φτάνει τους εντυπωσιακούς 4,7 βαθμούς.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες στα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί από τα μέσα Οκτωβρίου.

Οι πρώτες επιπτώσεις του ισχυρού Ελ Νίνιο

Οι συνέπειες ενός τόσο ισχυρού Ελ Νίνιο έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές σε μεγάλη κλίμακα, προμηνύοντας τις καιρικές συνθήκες που ενδέχεται να επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η περίοδος των τυφώνων στον Ατλαντικό έχει μέχρι στιγμής δώσει μόλις έναν τυφώνα, τον μικρότερο αριθμό από το 1925. Την ίδια στιγμή, αρκετές αμερικανικές πόλεις έχουν καταγράψει το πιο βροχερό φθινόπωρο στην ιστορία τους.

Κατά κανόνα, τους ψυχρούς μήνες το Ελ Νίνιο ευνοεί την εκδήλωση συχνότερων καταιγίδων στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ, ενώ στα βόρεια επικρατούν ηπιότερες και πιο ξηρές συνθήκες.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κατά πόσο οι θερμοκρασίες των ωκεανών θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η εξέλιξή τους αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του παγκόσμιου καιρού στις αρχές του 2027.

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