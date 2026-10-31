Super El Niño: Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον φετινό χειμώνα

Snapshot φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύεται και αναμένεται να κορυφωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2026, πιθανώς ως το ισχυρότερο των τελευταίων 70 ετών.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη επηρεάζεται από το Ελ Νίνιο, με αλλαγές στη θέση και ένταση των συστημάτων πίεσης που διαμορφώνουν τον καιρό το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2026-2027.

Τον Νοέμβριο, η Ευρώπη παρουσιάζει αρχικά ασυνήθιστο μοτίβο με υψηλές πιέσεις στη βορειοδυτική περιοχή και ψυχρότερους ανέμους στη νότια και κεντρική Ευρώπη.

Σταδιακά τον Νοέμβριο, εμφανίζονται χαμηλές πιέσεις στον Ατλαντικό και βορειοανατολικά, με περισσότερες βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για την Ελλάδα προβλέπεται πιο ψυχρός και άστατος καιρός με αυξημένες βροχοπτώσεις κυρίως τον Νοέμβριο, λόγω μεταφοράς ψυχρότερων αέριων μαζών από βόρειες διευθύνσεις. Snapshot powered by AI

Το ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο (Super El Niño) εξακολουθεί να ενισχύεται στον Ειρηνικό Ωκεανό και εκτιμάται ότι θα φτάσει στο αποκορύφωμά του περίπου στα τέλη Δεκεμβρίου 2026. Σύμφωνα με την ανάλυση των προγνωστικών μοντέλων, ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο επεισόδιο των τελευταίων 70 και πλέον ετών.

Η επίδρασή του στην ατμόσφαιρα είναι ήδη εμφανής, καθώς μεταβάλλει την παγκόσμια κυκλοφορία των αέριων μαζών, επηρεάζοντας τη θέση και την ένταση των συστημάτων υψηλών και χαμηλών πιέσεων. Οι αλλαγές αυτές μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του καιρού και στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα 2026-2027.

Η Ευρώπη, πάντως, δεν ακολουθεί ακόμη το τυπικό μοτίβο που συνδέεται με ένα ισχυρό Ελ Νίνιο.

Τι περιμένουμε στην Ευρώπη τον Νοέμβριο

Στις αρχές Νοεμβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη εμφανίζει μια εικόνα αντίθετη από εκείνη που παρατηρείται συνήθως σε περιόδους ισχυρού Ελ Νίνιο.

Ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων αναπτύσσεται στη βορειοδυτική Ευρώπη, σχηματίζοντας έναν λεγόμενο εμποδισμό τύπου Ωμέγα. Παράλληλα, χαμηλότερες πιέσεις επικρατούν νοτιότερα και ανατολικότερα.

Η συγκεκριμένη διάταξη ευνοεί την επικράτηση βορειότερων και βορειοανατολικών ανέμων, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες προς τη βορειοδυτική, κεντρική και νότια Ευρώπη.

Την ίδια περίοδο, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να είναι περιορισμένες σε μεγάλο μέρος της ηπείρου, λόγω της παρουσίας των υψηλών πιέσεων. Περισσότερες βροχές προβλέπονται στις νοτιότερες και νοτιοανατολικές περιοχές, όπου θα επηρεάζουν τα βαρομετρικά χαμηλά.

Η εικόνα στα μέσα Νοεμβρίου

Καθώς προχωρά ο Νοέμβριος, το αποτύπωμα του Ελ Νίνιο αρχίζει να γίνεται περισσότερο εμφανές στην ευρωπαϊκή ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Ένα πεδίο χαμηλών πιέσεων αρχίζει να διαμορφώνεται στον Ατλαντικό και στα βορειοανατολικά τμήματα της Ευρώπης, ενώ ενδιάμεσα αναπτύσσεται ένα πεδίο υψηλότερων πιέσεων.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σταδιακή απομάκρυνση από την ασυνήθιστη εικόνα των αρχών του μήνα, χωρίς ωστόσο να έχει διαμορφωθεί ακόμη το τυπικό μοτίβο ενός ισχυρού Ελ Νίνιο.

Για τη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη διατηρείται η τάση για χαμηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερες βροχοπτώσεις, εξαιτίας της επικράτησης βόρειων ανέμων και της παρουσίας χαμηλών πιέσεων. Αντίθετα, σε άλλες περιοχές της ηπείρου οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κοντά ή λίγο πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Το σκηνικό στα τέλη Νοεμβρίου

Προς το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη εξακολουθεί να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις.

Χαμηλές πιέσεις παραμένουν στα βορειοανατολικά και ανατολικά τμήματα της ηπείρου, ευνοώντας τη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα νοτιοανατολικά.

Την ίδια στιγμή, στη δυτική και κεντρική Ευρώπη διαμορφώνεται θερμότερη αέρια μάζα, με νοτιάδες και αυξημένη μεταφορά υγρασίας από τον Ατλαντικό.

Οι βροχοπτώσεις εμφανίζουν αυξητικές τάσεις στα βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά τμήματα της Ευρώπης.

Τι δείχνει η τάση για τον χειμώνα 2026-2027

Καθώς το Ελ Νίνιο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω και να φτάσει στο αποκορύφωμά του τον Δεκέμβριο, τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν σταδιακή ενίσχυση των ατμοσφαιρικών ανωμαλιών και στο βόρειο ημισφαίριο.

Για την Ευρώπη, η μακροπρόθεσμη τάση δείχνει την ανάπτυξη ενός πεδίου χαμηλών πιέσεων στον Ατλαντικό και στη βορειοδυτική Ευρώπη, το οποίο θα μπορούσε να ευνοήσει την επικράτηση δυτικών και νοτιοδυτικών ανέμων.

Αυτή η διάταξη συνδέεται με τη μεταφορά ηπιότερων αερίων μαζών προς μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ωστόσο, η επίδραση του Ελ Νίνιο στην Ευρώπη είναι λιγότερο σταθερή και προβλέψιμη σε σχέση με άλλες περιοχές του πλανήτη. Η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί και από άλλους παράγοντες της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στον Ατλαντικό και την Ευρώπη.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για την Ελλάδα

Η Ελλάδα βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ευρώπη, περιοχή για την οποία τα προγνωστικά στοιχεία του άρθρου καταγράφουν τάση για χαμηλότερες θερμοκρασίες και αυξημένες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια τμημάτων του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, στις αρχές και στα μέσα του μήνα, η παρουσία χαμηλών πιέσεων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη μεταφορά ψυχρότερων αερίων μαζών από βόρειες διευθύνσεις, δημιουργεί προϋποθέσεις για πιο ψυχρό και άστατο καιρό.

Προς τα τέλη Νοεμβρίου, η εικόνα παραμένει μεταβαλλόμενη, καθώς η δυτική και κεντρική Ευρώπη εμφανίζουν τάση για θερμότερες συνθήκες, ενώ στα νοτιοανατολικά διατηρείται η πιθανότητα ψυχρότερων αερίων μαζών.

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